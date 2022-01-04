في عيد ميلاد ليلى علوي.. أهم محطات حياتها وأول أجر لها وسر تعرضها للتحرش

يحل عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، اليوم الثلاثاء؛ فهي أحد أيقونات الجمال في الوسط الفني، تتميز بملامح بريئة جعلتها تحظى بمكانة في قلوب الجمهور.

اسمها الحقيقي ليلى أحمد علوي علي، ولدت عام 1962 من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها، بالاشتراك في برامج الإذاعة والتليفزيون مع شقيقتها لمياء.

بدايتها ليلى علوي الفنية

ظهرت الفنانة ليلى علوي على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية "8 ستات" للمخرج جلال الشرقاوي وهي في عمر الخامسة عشرة.

وكان أول أجر تقاضته ليلى علوي في حياتها المهنية 75 قرشا، وذلك مقابل عملها في الإذاعة المصرية، كما لم تعتمد على جمالها لكي تدخل مجال الإذاعة، وطلبوا منها أن تغنى أغنية "غلاب الهوى".

تعرض ليلى علوي للتحرش

روت ليلى علوي انها تعرضت للتحرش حبق كتبت عبر حسابها علي إنستجرام: عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية، وحسيت بإحساس كل بنت اتعرَّضت لانتهاك بشع، وكنت وما زلت مساندة لبطلة الفيلم صفاء كامل، اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضت له مهما كانت الظروف».

وتابعت «وقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام، ومن يومها ولحد النهاردة ودلوقتي بالذات وأنا بدعوا كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع؛ إنها تتكلم وتاخد حقها الكامل بالقانون.

اختتمت: "علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله».

أعمال ليلى علوي

وأدت ليلى علوي، العديد من الأعمال السينمائية، ومنها "أنا وبنتي والحب، الفارس الأخير، البؤساء مخيمر دايما جاهز، الحل اسمه نظيرة، غريب ولد عجيب، سمورة والبنت الأمورة، وشوارع من نار، والطاغية، وليلة البيبي دول، وألوان السماء السابعة، وبنطلون جوليت، والماء والخضرة والوجه الحسن.. وغيرها من الأعمال الأخرى".

واشتركت ليلى علوي، في العديد من الأعمال الدرامية، ومنها "التوأم، دمعة وألم، هذا المصير، طيور الصيف، الآنسة، إلا الدمعة الحزينة، ميراث الغضب، فطوطة، نابليون والمحروسة، هي ودافشني، فرح ليلى، شمس"، كما شاركت في العديد من الأعمال المسرحية ومنها "عش المجانين، بكالوريوس في حكم الشعوب، 8 ستات، واحد مليون"، وأبدعت في العديد من الأعمال الإذاعية، ومنها مسلسل "كلمني عن بكرة".

زواج ليلى علوي

تزوجت الفنانة ليلى علوي من رجل الأعمال المصري الشهير، منصور الجمال، عم زوجة ابن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ثم انفصلت عنه في عام 2015، إلا أنها لم تنجب منه.

ابن ليلي علوي

ليلى علوي لها ابن واحد بالتبني، اسمه خالد، وكشفت ليلى علوي عن الصور الأولى لابنها، منذ أكثر من عام، ووجهت له رسالة كتبت فيها: "أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة أتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا . بيتهيأ لي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب . خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بدعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر".