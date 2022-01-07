بحوزتهم أسلحة ومخدرات.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات النارية- كمية من المواد المخدرة المختلفة- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .