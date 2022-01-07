محافظ بني سويف: وطننا الغالي ضرب أروع الأمثلة في التماسك

قدًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته لبعض الكنائس والأديرة بالمحافظة،والتي رافقه خلالها كل من: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،العقيد عصام أحمد المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض رجال الدين الإسلامي.

بدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، الأنبا بولا بدير الانبا بولا،ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس، حيث أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد الميلاد عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وفى الكنيسة الكاثوليكية، قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بمناسبة العيد، متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد الميلاد المجيد ،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات( الجيزة والفيوم وبني سويف)، والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولي الكنيسة.

ورحب الأنبا توماس عدلي بمحافظ بني سويف د.محمد هاني غنيم ، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء بني سويف خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة ، معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.