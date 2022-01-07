تنشر صدى البلد 15 صورة لحادث طريق بورسعيد دمياط السريع والتى وقعت صباح اليوم نتيجة اصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات المتوقفة قبل نقطة تحصيل الرسوم باتجاه بورسعيد نتاج الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

كان طريق بورسعيد دمياط شهد منذ الصباح قبل نقطة تحصيل الرسوم حادث مروع نتيجة اصطدام سيارة نقل مسرعة بعدد من السيارات المتوقفة نتاج إغلاق الطريق بسبب الشبورة.

وكانت المنطقة الواقعة قبل محطة تحصيل الرسوم باتجاه محافظة بورسعيد للسيارات القادمة من محافظة دمياط شهدت اصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات من الخلف أدت إلى تحطمها وحدوث العديد من الإصابات التى لم يتم حصرها حتى الآن.

ونشرت صدى البلد صورا حصرية لحادث بورسعيد دمياط وقت وقوعه بسبب عدم اتباع السيارات لتحذيرات الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق بتوخى الحذر لارتفاع معتدل للشبورة وانعدام الرؤية.

هذا ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد سياراتها إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى داخل المحافظة كما دفعت الإدارة العامة المرور بسياراتها لإعادة فتح الطريق.

وشكلت مديرية أمن بورسعيد فريق بحث بجانب قوات تأمين الطرق الوقوف على أسباب الحادث ومعاينة موقع حدوثه وحصر المصابين و التعرف عليهم وكذلك الإصابات.

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة

15 صورة تكشف وقائع حادث بورسعيد دمياط السريع بسبب الشبورة