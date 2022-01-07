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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص بانفجار مطعم في الصين

أرشيفية
أرشيفية

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انفجار بمطعم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

 

وقالت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية "لقى ستة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ تسعة بعد انفجار في منطقة وولونغ فى مقاطعة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين. وتجرى عمليات إنقاذ 11 شخصا الباقين".

 

وبحسب وكالة "شينخوا" الرسمية فقد "هز انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم بتوقيت بكين"، موضحة أن الحادث وقع "بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم".

 

وأشارت إلى أنه "نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

يذكر أنه في أكتوبر 2021، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح بانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.
 

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