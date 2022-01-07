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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

زغرطيلي ياما .. مبروك عطية يوبخ سائلة: مش مخلفة وكتبت كل أملاكي لواحد غريب

مبروك عطية
مبروك عطية

مش مخلفة وكتبت كل أملاكي لواحد غريب.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، من خلال البث المباشر عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مش مخلفة وكتبت كل أملاكها لواحد غريب

وقال الدكتور مبروك عطية، رداً على السائلة: ربنا قال :"وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا"، مؤكداً أن يتعدى حدوده أي في المواريث.

وتابع مبروك عطية: “ربنا بين ميراث اللي مش بيخلف”، مضيفاً: “مواريث حد غريب لا يرث.. كنتي قاعدة في يوم بتشربي فنجان قهوة قولتي قطعوا اخواتي هكتبها لمحمد بيجبلي كرنبه من السوق ويخدمني، مالي وأنا حره فيه .. مفيش كده، ربنا هيقولك لغيتي كلامي ليه؟”

وشدد مبروك عطية على أن من قدم عملاً استحق به أجرا، إلا إذا تنازل، والخوف كل الخوف من التنازل بسبب الحياء، موضحاً أن هذا الفعل حرم به وارث من حقه وأعطى من لا يستحق ميراثاً.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية: “ أحرم اللي ملوش ميراث وأحرم من له حق في الميراث.. زغرطيلي ياما وأنا في نار جهنم، ولما تموتي بعد عمر طويل وحسن عمل، هتتسألي الكتابة لمين ومكتبش لمين، أقسم برب الكعبة مش كل واحد حر في ماله كان يجيب مخدرات بقى ثقافة لازم تتوقف، ليس كل ذي مال حر في ماله، لأنه مقيد”.

 


فلا صلاة له

قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة جامعة الأزهر، إن هناك خطأ شائعا في الحديث النبوي،"من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له".

وقال مبروك عطية خلال مقطع فيديو بثه عبر اليوتيوب:" هناك كلمة ناقصة في الحديث، والناس بتردده وخلاص"، مشيراً إلى أن الكلمة الناقصة هي كلمة "كاملة".

ولفت مبروك عطية إلى أن الحديث يقول:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة كاملة له"، وليس صلاته من أولها لأخرها، مفيش في العلم والدين كده"، موضحاً أن "من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له"، أي لا صلاة مباركة له، وليس عموم الصلاة فهذا اسقاط للفريضة.

فلا صلاة له.. مبروك عطية يكشف عن كلمة منقوصة في الحديث

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مبروك عطية مش مخلفة وكتبت كل أملاكها لواحد غريب الشريعة الإسلامية فلا صلاة له مواريث ميراث

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