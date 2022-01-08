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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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للأمهات الجدد.. كل تريدي معرفته عن فطام الطفل .. أفضل 10 أطعمة مناسبة للصغير .. وكيفية التعامل مع المشاكل الصحية

فطام الطفل
فطام الطفل

ما هو الوقت المناسب للفطام؟
التفكير في الفطام المبكر 
أفضل 10 أطعمة صحية لفطام الطفل


 كأم جديدة ، قد تجدي صعوبة في التوفيق بين العمل المنزلي  والاعتناء بطفلك في كثير من الأحيان ، قد تكوني مرتبكة بشأن بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله بشأن ما يجب إطعامه لطفلك، أفضل طريقة للتحقق من هذا هو زيارة طبيب الأطفال بانتظام  وخاصة عند الوقت المناسب لفطام طفلك .


إذا كنت قلقة بشأن أساسيات فطام الطفل وتبحثي عن بعض النصائح والحيل الرائعة لإعداد أطعمة فطام سهلة وسريعة لطفلك ، فإليك أفضل ما يمكنك الحصول عليه بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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"قطوف جمالية من اللغة العربية" بمكتبة الطفل والشباب بالقصير

ما هو الوقت المناسب للفطام؟


من المحتمل أن يكون هذا هو السؤال الأكبر الذي قد يدعم عقل الأم الجديدة جيدًا ، على مر السنين ، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الإرشادات التي وضعها الخبراء والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الوقت المناسب لطفلك لبدء العمل بشكل جيد، الأطعمة.

بشكل عام ، يُنصح بالبدء في فطام طفلك عن حليب الثدي بمجرد بلوغه ما بين 4 إلى 6 أشهر من العمر. يجب إرضاع الأطفال المولودين قبل الأوان حليب الثدي حتى يبلغوا 6 أشهر من العمر. غالبًا ما يمنحك الجهاز الهضمي لطفلك بعض الأدلة حول الوقت الذي يكون فيه جاهزًا للبدء ببعض الأطعمة الصلبة. فيما يلي بعض العلامات والأعراض النموذجية التي قد تدل على أن الوقت قد حان لبدء فطام طفلك عن حليب الثدي.

أصبح طفلك الآن قادرًا على الجلوس بشكل مستقيم وإمساك رأسه بشكل مستقيم.
لقد طور طفلك التنسيق بين يديه وعينيه وفمه - يمكنه الآن النظر إلى الطعام والتقاطه ومحاولة تناوله.
طفلك قادر على ابتلاع الطعام - سوف تجدين أن طفلك لا يسبب الكثير من الفوضى ويلقي الطعام من فمه عندما يحاول الأكل.


التفكير في الفطام المبكر 


إذا كنتِ تحاولين فطام طفلك مبكرًا ، مهما كان السبب ، تذكري - أنه يسبب العديد من المشاكل الصحية لطفلك. فيما يلي بعض النصائح والحيل المهمة التي قد تحتاج إلى معرفتها.

لا تحاول أبدًا إضافة الأطعمة الصلبة (مثل الأرز) إلى زجاجة حليب طفلك.
إذا كان طفلك قد ولد قبل موعد ولادته ، وحاولت فطامه مبكرًا ، فقد يكون معرضًا لخطر الإصابة بالحساسية والالتهابات والمضاعفات الأخرى ، خاصة الإكزيما والربو.

تحقق مما إذا كان هناك أي حساسية سارية في عائلتك - خاصة قبل البدء في إدخال منتجات الألبان والبيض والأطعمة التي تحتوي على الغلوتين والأسماك.

لا تحاولي أبدًا البدء في فطام طفلك قبل نهاية  شهره الرابع (17 أسبوعًا).

 

أفضل 10 أطعمة صحية لفطام الطفل:


1. الفاكهة:
تعتبر الفاكهة طريقة رائعة لجعل طفلك يبدأ بتناول الأطعمة الصلبة - فهي مليئة بالعناصر الغذائية المهمة التي سيحتاجها طفلك الآن بعد أن لم يعد يحصل على حليب الأم. علاوة على ذلك ، الفواكه حلوة بطريقة جيدة - فهي مليئة بالسكريات الطبيعية التي سيحبها طفلك بالتأكيد.
يعتبر التفاح من أفضل الأطعمة ليبدأ طفلك في تناولها - قشري تفاحة واهرسيها وأطعميها لطفلك بضع ملاعق كبيرة في المرة الواحدة. إذا كان طفلك يحب ذلك ، يمكنك البدء ببطء في إدخال الكمثرى والمانجو والفواكه الأخرى أيضًا!

2. العصائر:
تعتبر عصائر الفاكهة خيار فطام رائع آخر لطفلك - لكن تجنبي استخدام عصائر الفاكهة المعبأة لأنها تحتوي على عوامل منكهة صناعية وإضافات كيميائية ومواد حافظة قد تكون ضارة لطفلك.
ابدأ يوم طفلك بمساعدة صغيرة من عصير الفاكهة الطازج!
3. الخضار:


من البطاطا المهروسة إلى الجزر المسلوق - تعتبر الخضار ضرورة مطلقة عندما يتعلق الأمر بفطام طفلك عن حليب الثدي. تأكد من غسل الخضار جيدًا ، واختيار الخضار العضوية بدلاً من الخضار العادية - فهي خالية من المواد الكيميائية السامة ومبيدات الآفات.
4. الشوربات:
حساء الخضار النظيف يصنع وجبة كاملة للطفل. إنها في الأساس مياه ، مما يعني أن طفلك سيكون رطبًا جيدًا ، كما أنه يحتوي على العناصر الغذائية والمحتوى "الصلب" من الخضار.

5. البقوليات:
البقوليات مليئة بالبروتينات ، وهي خيار فطام آخر مليء بالطاقة للأطفال. يمكن تقديم مساعدة صغيرة من البقوليات المهروسة والمسلوقة والمتبلة قليلاً لطفلك من حين لآخر.
6. الماء:
متفاجئ؟ لا تكوني - الآن بعد أن تناول طفلك طعامًا صلبًا ، فقد حان الوقت لإدخال الماء أيضًا - للتأكد من أن طفلك رطب جيدًا طوال اليوم. يساعد الماء أيضًا على إزالة السموم من جسم طفلك والحفاظ على صحة جهازه الهضمي.

7. الخضر:
تمتلئ الخضار الورقية الخضراء بالحديد والأملاح المعدنية الأخرى التي يحتاجها طفلك للحفاظ على أداء جسمه في المستوى الأمثل. يمكنك غلي الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ وأوراق البازلاء وغيرها ، وهرسها في عجينة ، وتبليها قليلًا ، وإطعامها لطفلك مرة كل مرة في أيام قليلة.

8. الأطعمة المطبوخة:
إذا لاحظت أن طفلك يأخذ فترة فطامه جيدًا ، يمكنك أيضًا البدء في تعريفه بالأطعمة المطبوخة مثل الدال والأرز وأطباق الأرز الخفيفة الأخرى. من الأفضل استشارة اختصاصي تغذية أو طبيب أطفال للتأكد من الأطعمة المناسبة لإدراجها في النظام الغذائي لطفلك.
9. البيض:
من الأفضل استبعاد خطر حدوث أي تفاعلات حساسية قبل البدء في إدخال البيض لطفلك. البيض مليء بالبروتينات والفيتامينات المهمة التي تضمن صحة العظام لطفلك. ما هو أفضل ، فهي متعددة الاستخدامات بشكل مثير للدهشة.
10. البروتينات الحيوانية:
احتفظي بهذا النوع من البروتينات الحيوانية الأخيرة مفيد لطفلك من نواح كثيرة ، ولكن من الأفضل مراجعة طبيب الأطفال قبل البدء في هذا البروتين الخاص بك الصغير، إذا أعطاك طبيب الأطفال إيماءة ، فتأكد من اختيار القطع الطازجة بدلاً من اللحوم المعالجة.

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