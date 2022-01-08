حافظ على وعودك.. 15 طريقة تعبرعن احترامك لزوجتك

الاحترام المتبادل بين الزوجين هو اساس الزواج السعيد ، لذلك يجب أن يتبادل الزوجان الاحترام لبعضهما البعض، ولكن إذا كنت تعتقد أنك تفتقر إلى ذلك ، فيجب بذل المزيد من الجهد لجعل حياتها جميلة.

لكن كيف تبدي احترامك لها؟ نستعرض لك من خلال السطور التالية بعض الطرق لاحترام زوجتك من أجل تحقيق زواج سعيد .

كيف تحترم زوجتك: 15 طريقة



لا تحتاج إلى كلمات تعبر عن مدى احترامك لزوجتك. تكفي بعض الإيماءات المدروسة لإظهار ذلك.

1. حافظ على وعودك

عندما تقطع وعدًا لزوجتك ، فهي تثق فيك وتتوقع منك الوفاء به. إن حفظ كلمتك يظهر أنك تحترمها ولا تريد أن تخيب ظنها. وبالتالي ، تزداد ثقتها بك عندما تصبح واثقة من قدرتها على الاعتماد عليك.



2. الوفاء بمسؤولياتك

كزوج ، لديك مسؤوليات معينة تجاه زوجتك وعائلتك. إن الوفاء بمسؤولياتك دون أن تطلب منك زوجتك أو تذكيرك بها يظهر التزامك كزوج. ستراك كزوجة مسؤولة تعطي الأولوية لاحتياجاتها.

3. شارك في الأعمال المنزلية

حتى لو كانت زوجتك أمًا ربة منزل ، فلا ينبغي أن تكون هي المسؤولة الوحيدة عن رعاية المنزل والأطفال. خصص وقتًا لأداء الأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق بعد العشاء أو توصيل الأطفال إلى المدرسة كل صباح. القليل من المساعدة يظهر مدى تقديرك لجهودها.



4. كن زوجا مخلصا

ليس هناك ما هو أكثر ازدراءًا للمرأة من معرفة أن زوجها يتغاضى عن النساء الأخريات ، سواء كان ذلك أمامها أو في غيابها. أظهر الاحترام لزوجتك من خلال كونك مخلصًا لها بكل الطرق ، جسديًا وحتى عاطفيًا.

5. كن هناك من أجلها

الوقت هو أثمن شيء يمكن أن تمنحه لشخص ما. قد لا تقول زوجتك ذلك ، لكن جدولك المزدحم قد يجعلها تشتاق إليك. ومن ثم ، ابذل جهودًا لأخذ بعض الوقت من جدولك المزدحم لقضاء وقت ممتع معها. استمع إلى ما تريد قوله ، واحترم مشاعرها وعواطفها ، وشاركها بأفكارك أيضًا.



6. اسألها رأيها

عندما تتخذ قرارًا كبيرًا ، تأكد من إشراك زوجتك فيه أيضًا. اسألها عن آرائها وآرائها واستمع إليها باهتمام. إذا كنت لا توافق ، أخبرها بهدوء. ومع ذلك ، لا تتجاهلها واتخذ القرارات بشكل مستقل ، فهذه علامة على أنك لا تعتبرها مساوية لك.



7. دعها تتكلم

قد تكون متعبًا ومجهدًا أو لست في مزاج للتحدث. لكن زوجتك قد لا تعرف هذا وربما كانت تنتظر طوال اليوم لمشاركة شيء معك. بدلاً من طردها بوقاحة ، اطلب منها الانتظار وطمأنها بأنك ستعود إليها. عندما تكون مسترخيًا ، تذكر أن تسألها عن ذلك وتهتم بها. أظهر أنك مهتم بحياتها.



8. لا ترفع صوتك

ستكون هناك أيام تثير فيها أعصاب بعضكما البعض ، لكن رفع صوتك للفوز بالجدال أو إغلاقها أمر غير عادل. كلما فعلت ذلك ، زادت استياءها منك. كن محترمًا وجادل مثل أنداد بنقاط صحيحة.



9. تجنب الكذب عليها

لا يمكن استعادة الثقة بمجرد كسرها ، والزواج لا معنى له بدون الثقة . لذا كن صادقًا مع زوجتك. إذا لم تستطع الكشف عنها ، أخبرها أنك ستشاركها عندما يحين الوقت ، لكن لا تكذب عليها.

10. احترم وقتها

يمكن أن يؤثر التوفيق بين المسؤوليات المتعددة على أي شخص. للتخلص من التوتر ، تحتاج إلى جلسات "أنا" من حين لآخر ولكن منتظمة. تحمل بعض المسؤوليات المنزلية الإضافية وشجعها على مقابلة أصدقائها أو تدليل نفسها من خلال موعد في المنتجع الصحي. سوف تقدر أنك تفهم احتياجاتها.



11. اجعلها أولوية

زوجتك تقدم تضحيات كثيرة حتى تحصل على بيت وعائلة سعيدة. تأكد من أنك تفعل الشيء نفسه من خلال التواجد من أجلها عندما تحتاج إليك. على الرغم من أنك قد ترغب في الاسترخاء مع أصدقائك وزملائك ، فلا تهملها في وقت الحاجة. دعها تعرف أنها تهمك أكثر.



12. دعم طموحها

إذا كانت لزوجتك طموحات وأحلام معينة ، ادعمها وشجعها. قد يبدو حلمها صغيراً بالنسبة لك ولكنه قد يعني الكثير بالنسبة لها. يعني إظهار دعمك أنك تحترم أهدافها وخياراتها.

13. لا تسخر منها أمام الآخرين

لا يوجد أحد كامل ، لكن هذا لا يجعلهم يستحقون السخرية. قد لا تكون زوجتك أفضل طاهية ، لكن لا تحترمها بالسخرية من مهاراتها في الطهي أمام الآخرين. قد تؤخذ الكلمات التي تقال على سبيل الدعابة على محمل الجد إذا تم إجراؤها أمام الآخرين وقد تجعلها تفقد المزيد من الثقة في نفسها.



14. لا تدلي بتعليقات غير مرغوب فيها على مظهرها

إن تقسيم الوقت بين العمل والأسرة بالكاد يترك المرأة في أي وقت لنفسها بسبب احتمال خروجها عن شكلها الطبيعي. بدلًا من تمرير ملاحظات على مظهرها المتغير ، قدري كل ما تفعله من أجلك. اعرض عليها اصطحابها للتسوق لشراء الملابس التي ستساعدها على احتضان شخصيتها الجديدة. أخبرها أنك تحبها بغض النظر عن شكلها أو حجمها.

15. لا تحاول تغييرها

قد يكون لزوجتك إبداءات إعجاب وتفضيلات وعادات فريدة تحددها. إذا كانت لا تتطابق مع ما لديك ، فهذا لا يعني أنها مخطئة أو بحاجة إلى التغيير. اقبلها كما هي واحترم كونك فردًا مختلفًا بدلًا من تغييرها لتناسبك.

زوجتك حبل قوي يجمع عائلتك معًا، لا ينبغي أن يكون احترام زوجتك اختيارًا ولكن طبيعتك كزواج بدون احترام لا معنى لها كن مدروسًا ومتعاطفًا تجاه احتياجات زوجتك ورغباتها لإظهار مدى احترامك لها.