لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

شيع اليوم الجمعة 7 يناير، الفنان هشام عباس جنازة والده عقب صلاة المغرب من مقابر الأسرة بمنطقة الكردى بالإباجية بالبساتين، بحضور الأهل والأصدقاء من المشيعين.

وتوافد المشيعون على المقابر، وقدموا واجب العزاء للفنان هشام عباس، الذي لم يتمالك أعصابه في مراسم الجنازة وانهار من البكاء، في ظل مواساة الحاضرين له.

وفاة والد هشام عباس

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، وفاة والد الفنان هشام عباس.

كتب أيمن بهجت قمر، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “توفي اليوم والد اخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة”.

أحدث أعمال هشام عباس

يذكر أن أحيا المطرب حميد الشاعري حفلا في بورتو السخنة، إحتفالا برأس السنة، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، وشاركه الفنان هشام عباس وأشعلوا الحفل.

وكان قد فاجأ النجم حميد الشاعري وعدد من أصدقائه المقربين بالاحتفال بأول البوم غنائي( نظرة )الذي صدر 17 ديسمبر 1991.

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