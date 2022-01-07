ليس المتحور الأخير.. الصحة العالمية تحذر من أوميكرون

يعتبر متحور أوميكرون من أكثر متحورات فيروس كورونا خطورة، ولكنه أقل خطورة من المتحورات الأخرى.. وقالت كاثرين سمولوود مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، إنه "كلما ازداد انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا فإن نسبة العدوى والتكاثر تزداد بدورها، مما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد".

مخاطر إنتشار متحور أوميكرون

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن المتحور الجديد قد يكون أكثر خطورة مقارنة بـ متحور أوميكرون وهو ما يزيد من عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أن منطقة أوروبا شهدت ارتفاع حاد في الإصابات بمتحور أوميكرون، مما يزيد من خطر ظهور متحور جديد أكثر خطورة.





وأكدت سمولوود، أن المتحور الجديد من دون رادع في أنحاء العالم، يبدو أقل خطورة مما كان يخشى في البدء، ما أثار الآمال في إمكانية دحر وباء فيروس كورونا والعودة إلى حياة طبيعية.



وأبدت سمولوود حذرا، وقالت إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي؛ حيث أن كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد، ويمكن أن يتسبب متحور أوميكرون بالوفاة ولكن بنسبة أقل بقليل من دلتا.



مخاطر إنتشار متحور أوميكرون



وقالت سمولوود : نحن في مرحلة خطيرة جدا، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد؛ حيث أنه على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل على الأرجح" مع متحور أوميكرون مقارنة بـ متحور دلتا، إلا أنه بشكل عام يمكن أن يمثل أوميكرون تهديدا أكبر بسبب عدد الحالات.



وأضافت سمولوود ، إلى أنه "عندما نرى الحالات ترتفع إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى أعداد أكبر من الناس المصابين بأعراض حادة تنتهي بهم إلى المستشفى وربما تؤدي إلى الوفاة".



وتوقعت سمولوود ظهور سيناريو مماثل في دول أوروبية أخرى، وقالت "حتى في أنظمة صحية قادرة ومتطورة تبرز صعوبات حقيقية في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تتكرر في أنحاء المنطقة في وقت يتسبب أوميكرون بمزيد من الإصابات".