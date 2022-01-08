هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟ وما حقيقة جلب صيامه للذرية الصالحة؟

هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟.. سؤال يشغل بال كثير من المنتظرين للرزق والذرية الصالحة والراغبين في قضاء حوائجهم خاصة في هذه الساعة المتأخرة من الليل والتي ورد في فضلها الكثير من النصوص والأحاديث النبوية المشرفة، ليتساءل البعض عن تحقق قيام الليل بركعة واحدة، وما حقيقة جلب صيامه للذرية الصالحة؟

هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟



صلاة قيام الليل تُعد من أعظمِ الطّاعات عند الله سبحانه وتعالى، كما أن صلاة قيام الليل هي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ وكذلك صلاة قيام الليل من فضائلها أنها ترسم نورًا على وجه المؤمن، حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء الدُّنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر، ومن هنا تتضح أهمية صلاة قيام الليل ولكن ماذا لو استيقظت قبل أذان الفجر بدقائق هل يمكنك اغتنام فضل صلاة قيام الليل لعله سؤال يبحث عنه كثير من الناس خاصة في هذه الأيام والظروف الصعبة لعل الله يرفع بها البلاء.

هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟

الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدُكمُ الصُّبح، صلَّى ركعةً واحدةً تُوترُ له ما قد صلَّى وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلّم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثمّ يأتي بركعة واحدة، ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددًا قليلًا من الركعات بخشوعٍ وطمأنينةٍ؛ خيرٌ له مما هو أكثر بلا خشوع.

يقول مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن صلاة الليل تجوز بركعة واحدة، حيث إن وقت صلاة الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر، مستدلاً بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة».

وأشار المجمع إلى ما ورد عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

هل يتحقق قيام الليل بركعة واحدة؟

ويقول الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من صلى قيام الليل قبل الفجر بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل طالما أن وقت الفجر لم يدخل، موضحاً في بيانه هل يجوز قيام الليل قبل الفجر بربع صلاة ساعة؟، أن صلاة قيام الليل تكون فى الثلث الأخير من الليل، ومن صلى قيام الليل قبل الفجر فلا حرج لأن الليل يكون مستمرا بذلك حتى وقت دخول الفجر، والعبرة ليست بالأذان ولكن بدخول وقت الفجر، فالأذان هو منبه أن وقت الفجر قد دخل.

وأشار إلى أن هناك اعتقادا شائعا بين البعض أنه لا يؤجر على صلاة قيام الليل إلا بعد نوم، وهذا خطأ شائع يجب على الجميع تغييره تماما، لافتا إلى أن صلاة قيام الليل تجوز في أي وقت حتى ولو كانت بعد صلاة العشاء مباشرة.

وأضاف وسام،"وقت صلاة الليل يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولا شك أن الأفضل مطلقًا أن تكون صلاة الليل في الثلث الأخير منه؛ لأن الرب تبارك وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وفي أي وقت صلى العبد فقد أصاب السنة ونال الأجر إن شاء الله".

وأوضح أن عدد ركعات صلاة الليل، مطلق، يصلي المرء ما أقدره الله عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".

حقيقة جلب صيامه للذرية الصالحة

يقول الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن قيام الليل شرف والشرف لا يناله العصاة، موضحًا أن المعاصي والذنوب تمنع من شرف قيام الليل.

ولفت عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، إلى أن شرف المؤمن هو قيامه بالليل كما قال جبريل للنبي، صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن الصوم والصدقة والصلاة في جوف الليل تجلب الخير وسعة الرزق والذرية الصالحة، متابعًا: "لو عايز ولادك يتفوقوا في الثانوية العامة حافظ على الصوم والصدقة وقيام الليل".

وفي بيانه لسؤال: هل يصح الصيام بنية أن الله يقضى لى حاجتي؟.. أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة اليوتيوب، قائلًا: "أنه لا مانع من الصيام بنية قضاء الحاجة لأن الصيام قربة الى الله سبحانه وتعالى، حيث علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى شئً أن يجتهد فى دعائه وان يكون الدعاء عقب عبادة".

دعاء قضاء الحاجة لتيسير الأمور

ورد فى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: "يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبى اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودنى، فقال له النبى توضأ وصل ركعتين، ثم قل "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك"، قال الراوى: "فما أسرع ما عاد الأعمى وقد رد الله عليه بصره"، فهذا الدعاء اعتمده الأئمة والعلماء ولم يطعن فيه إلا بعض النابتة الذين أتوا فى هذا العصر ولا عبرة بكلامهم بل العبرة بهذا الحديث الشريف وما اعتمدته الأمة، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة أداء صلاة الحاجة إذا كان للعبد حاجة عند الله عز وجل أو عند الناس بصفة عامة، لافتا إلى أن الحاجة هي العوز أو طلب قضاء شيء معين.