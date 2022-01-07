الطلب الثاني.. مواطن يتنازل عن بطاقة التموين في سوهاج

استقبلت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، أمس الخميس، ثاني طلب للتنازل عن البطاقة التموينية الخاصة بأحد المواطنين من ابناء مركز البلينا جنوب المحافظة؛ تلبية لمبادرة وزير التموين التي تم الإعلان عنها.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزار التموين والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالإقليم، أن المواطن ياسر حمزة، البالغ من العُمر 45 عامًا، تنازل عن بطاقته التموينية المكونة من 5 أشخاص؛ لعدم حاجته إليها.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم بالفعل رفع الطلب المُقدم من المواطن إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للموافقة علية وإصدار تعليمات بوقفها بناءًا على صاحبها.

وأشار “إبراهيم” إلى أن من يفعل ذلك من المواطنين عامة وأهالي سوهاج خاصة، فقط من لديه الشعور بالمسئولية تجاه أقرانه من أولياء الأمور ورب الأسرة.

كان عبد الملاك جاد رئيس شعبة المخابز بمديرية تموين سوهاج، تقدم بطلب للتنازل عن بطاقته التموينة قبل أيام.

أضاف عبد الملاك جاد قائلا : "كتر خير الوزارة شوف كام واحد في مصر بياخد تموين لازم الدعم يروح للي يستحقه".

أوضح رئيس شعبة المخابز بمديرية تموين سوهاج، أنه غير مستحق للدعم، لافتًا إلى أن البعض ينتقدوه على ما فعله بتنازله عن الدعم، معقبا: "دي حرية شخصية وأي شخص ممكن يعمل كده دي مبادرة اللي عايز يتنازل أهلا بيه واللي مش عايز أهلا بيه بردوا "وأشار إلى أنه تنازل عن التموين من أجل وصول الدعم إلى المستحق للتموين في مصر.