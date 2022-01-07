شبيبة القبائل يلحق الخسارة الثانية بشباب بلوزداد في الدوري الجزائري

ألحق شبيبة القبائل الخسارة الثانية بمضيفه شباب بلوزداد المتصدر وحامل اللقب، عندما تغلب عليه 1/صفر، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة 12 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم التي شهدت سقوطا مفاجئا للوصيف نادي بارادو أمام ضيفه الأربعاء 1/2.

وكان شباب بلوزداد محافظا على سجله خاليا من الهزائم منذ سقوطه أمام جاره مولودية الجزائر 1/2 ضمن المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة، فيما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن.

سجل ماسينسا نزلة، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 55.

وارتقى شباب قسنطينة إلى المركز الثاني، مستفيدا من فوزه على ضيفه شبيبة الساورة 1/صفر، وخسارة الوصيف السابق نادي بارادو أمام مضيفه أمل الأربعاء 1/2.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 23 نقطة مبتعدا بنقطة واحدة خلف شباب بلوزداد، فيما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 20 نقطة في المركز الرابع.

أحرز حمزة بلحول، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.