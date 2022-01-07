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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الصين

زلزال بقوة 6.3 درجة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الصين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الجمعة، إن زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب تشينجهاي في شمال الصين.

وأوضح المركز الأوروبي أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وفقا لوكالة "رويترز".

كما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال هز مقاطعة تشينجهاي النائية شمال غربي الصين.

وأشار إلى أنه تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 140 كيلومتراً شمال غرب مدينة شينينج.

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والأسبوع الماضي، أصيب 22 شخصاً جراء زلزال شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق في جنوب غربي الصين، بينها مدينة ليجيانج السياحية، وفق ما أعلنت السلطات.

ووقع الزلزال على الحدود بين مقاطعتي يونان وسيتشوان، بحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وعلى عمق 38 كيلومتراً.

فيما أعلن مكتب يونان لرصد الزلازل، أن الجرحى من منطقة نينجلانج، مشيراً إلى أن اثنين منهما إصاباتهما بالغة.

وذكرت إدارة رصد الزلازل أنه لم ترد تقارير بعد عن تضرر منازل، فيما أرسلت السلطات فريق بحث وإنقاذ يضم 60 عنصراً إلى المناطق المتأثرة.

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