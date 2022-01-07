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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب عن إقامة قداس عيد الميلاد بمركز الإصلاح والتأهيل: حقوق الإنسان فى أروع صورها

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات بالوزارة لحرصهم على عدم حرمان مراكز الإصلاح للنزلاء الأقباط من الاحتفال بعيد الميلاد.

 

وثمن طارق رضوان استقبال مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر عدداً من رجال الدين المسيحى وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة.. عقب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقال " رضوان " فى بيان له اصدره منذ قليل إن هذا الاتجاه من وزارة الداخلية يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مبادئ وحقوق الانسان فى أروع صورها مؤكداً أنه على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا إلا أن وزارة الداخلية كانت حريصة كل الحرص على إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد للنزلاء الأقباط داخل السجون مع التأكيد على الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير جميع أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

مجلس النواب وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد حقوق الإنسان التدابير الاحترازية طارق رضوان

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