مستقبل وطن الإسكندرية: مصر حفظها الله عبر التاريخ بسبب تلاحم قطبى الأمة

نظم حزب مستقبل وطن في الاسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، زيارات إلى مجموعة من الكنائس في نطاق المحافظة لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد والتأكيد على وحدة الشعب المصري، وتلاحمه.



ووزّع أعضاء الحزب هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات داخل الكنائس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وفي زيارة إلى الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، أعرب النائب رزق راغب ضيف الله، عن خالص التهاني بهذه المناسبة، مؤكدًا أن مصر حفظها الله عبر التاريخ بسبب تلاحم قطبى الوطن وترابطهم.

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وأكد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك في زيارة الكنيسة المرقسية النواب أحمد المصري، ومحمود قاسم، وخالد شلبي، والصافي عبدالعال، ورانيا الحزائرلي أعضاء مجلس النواب، والنائبين محمد حمزة وسامح الشيمي، عضوي مجلس الشيوخ، والمهندس محمد فتح الباب، أمين التنظيم.

وفي المنتزه، حرص النائب إيهاب أبوكليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على زيارة عدد من الكنائس في منطقة المنتزة، شرق الإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في حضور المهندس رمضان حسين، أمين قسم المنتزة ثان بحزب مستقبل وطن، والاستاذ حسن ذوق، الامين المساعد بالقسم، والاستاذ أحمد بسيوني أمين الإعلام.

وخلال زيارة النائب إيهاب أبوكليلة، على رأس وفد من قيادات حزب مستقبل وطن في المنتزة، تقدم أبوكليلة بخالص التهنئة القلبية إلى جميع القساوسة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عزوجل أن أن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي باب شرق، زار النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الكنائس في نطاق قسم باب شرق رفقة عصام شطا، أمين القسم، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم.

وأكد النائب علاء جاد على الدور الذي تلعبه الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع أبناء مصر، وأعرب عن أمنياته بأن تكون هذه المناسبة الغالية على كل المصريين فرصة لنشر المحبة والسلام والتسامح بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وفي قسم العطارين، زار النائب سامح الشيمي رفقة وفد من قيادات حزب مستقبل وطن في قسمي العطارين واللبان، كنيسة الانبا انطونيوس و الانبا بيشوى باللبان، والكنيسة الإنجلية في العطارين، مؤكدًا على روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري.

وزار وفد من أمانة قسم العامرية أول، برئاسة العمدة منصور حموده علواني، كنيسه العلا الشرقيه بالنهضة، وكنيسة العامرية، وكنيسة عبدالقادر بحري، وكنيسة المستعمرة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط.

ونقل العمدة منصور تحيات قيادات الحزب للأخوة الأقباط، مؤكدًا على روح الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب المصري، وهي المبادئ التي يقوم عليها ويرسخها حزب مستقبل وطن.

وأجرى النائب محمد جبريل والنائب محمود قاسم، عضوي مجلس النواب، زيارات إلى عدد من كنائس محرم بك، وكرموز، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في عيدهم، مشيدين بروح الوطنية والتسامح والإيخاء التي تجمع بين قطبي الوطن.

قيادات مستقبل وطن تهنئ الإخوة الأقباط

قيادات مستقبل وطن تهنئ الإخوة الأقباط 1

قيادات مستقبل وطن تهنئ الإخوة الأقباط 2

قيادات مستقبل وطن تهنئ الإخوة الأقباط 3