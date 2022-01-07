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رئيس التحرير
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توك شو

ردا على وصف المسيحيين واليهود بأهل الذمة.. المفتى: الآن لا يوجد وصاية على أحد

شوقى علام
شوقى علام

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال يستنكر وصف أهل الكتاب بأهل الذمة، وهل المراد أن الأقباط في ذمة المسلمين أوصياء عليهم؟.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن هناك مصطلحات كثيرة وردت على لسان الفقهاء قديمًا كالجزية ودار الحرب ودار الإسلام كانت لها سياقات مكانية وزمانية، وكانت مرتبطة بحالات حرب وصدام، أما الآن فلا يوجد استعلاء ووصاية على أحد.

وقال مفتي الجمهورية، إن التجربة التاريخية المصرية أثبتت أن المصريين جميعًا يعيشون في أخوة وتعاون وتكامل.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن فتاوى دار الإفتاء وغيرها حريصة أشد الحرص على تعزيز هذه العلاقات الطيبة بين المصريين جميعًا، منذ أيام فقيه مصر الليث بن سعد حتى يومنا هذا.

سيدنا عمرو بن العاص


وتابع: التاريخ الإسلامي لمصر أثبت أن سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر وجد الرومان قد هدموا الكنائس ونفوا القيادات الدينية للمسيحيين، فعمل على إعادتهم إلى مناصبهم وعمارة ما كان قد دُمِّر من كنائسهم.

وأضاف المفتي أن مصر على المستوى التشريعي منذ دستور عام 1923م وحتى دستور عام 2014م قد أكدت على المساواة بين كافة المصريين فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور. ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

الدكتور شوقي علام شوقي علام مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية الأقباط المسلمين

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