منذر رياحنة: مصر بلدي وعمري ما حسيت فيها بالغربة

كشف الفنان منذر رياحنة تفاصيل أعماله السينمائية المقبلة، بعد فيلمه الأردني الطويل «الحارة» الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى.

وقال منذر رياحنة خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة “صدى البلد” ، إنه يجهز لمسلسل جديد اسمه «موكب لحضور الغياب»، تدور أحداثه حول فلسطين في الفترة ما بين 48 إلى 67، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

منذر رياحنة: مصر بلدي



وعبر منذر رياحنة عن حبه لمصر قائلا«مصر دي روحي وقلبي وعمري ما حسيت إني غريب فيها، وهي بلدي وبخاف عليها، ولما بكون في أي دولة عربية بعتبرها مكاني».

واوضح منذر ريحانة، أنه يحب الجلوس فى المنزل إذا لم يكن لدي تصوير.



