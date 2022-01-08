ببرنص الحمام.. أحدث ظهور لـ حسن الرداد عبر انستجرام

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدةعبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهر حسن الرداد ببرنص الحمام الأبيض، مما حازت علي اعجاب متابعية .

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان حسن الرداد ، بعد عودته لاستأنف نشاطه مع بداية عام 2022، وذلك بعد توقفه لفترة بسبب وفاته والدته .

واستقبل حسن الرداد عام 2022 من جمهوره في المملكة العربية السعودية، من خلال مسرحيته الجديدة في نص الليل ، والتي قدمها بداية من ليلة رأس السنة .

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض.

ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.

فيلم تحت تهديد

أما في السينما فمن المقرر أن يتم طرح فيلم تحت تهديد السلاح ل حسن الرداد ، وذلك بعد الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية ، بعد أن استغرق تصويره عدة أشهر بسبب التوقفات التي تعرض لها العمل والذى يقوم ببطولته بجانب حسن الرداد كل من مي عمر وشيرين رضا .