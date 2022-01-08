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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يحفظ السيسى للمصريين .. أبرز تصريحات نيكول سابا فى حبر سرى

نيكول سابا
نيكول سابا

حلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على برنامج  حبر السرى ، والمذاع على قناة على قناة القاهرة والناس ، وفى السطور التالية نستعرض ابرز تصريحاتها : 

 

1- أكدت الفنانة نيكول سابا أنها لم تكن سبب اخفاق فيلم سمير أبو النيل للنجم احمد مكي ، وتابعت قائلة : "ده كلام سلبي اللي يقول كان وشي وحش على أحمد مكي وممكن كان يكون فى حاجة في الورق أو حته ما في العمل ولكن انا ايه علاقتي بعدم توفيق الفيلم"، موضحة أنه لا يمكن أن يقع عمل بسبب فنان واحد" . 

2- اوضحت اللبنانية نيكول سابا، أن نظرتها للحياة تغيرت بعد وفاة مدير اعمالها وأيضا والدها، وتابعت قائلة: "نظرتي للحياة تغيرت بعد موت مدير أعمالي وموت بابا وبحاول اتعايش مع فقدانهم والموت علينا حق، وبحاول اقعد افكر ان أزاي الواحد يدرب أنه ميخفش من الموت.

نيكول سابا : الشغل مع الزعيم رائع.. ومليش علاقة بفشل فيلم أحمد مكي

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3- كشفت اللبنانية نيكول سابا، أنها تعشق رسومات التاتو، واستكملت قائلة: "أنا مدمنة تاتو على جسمي وعندي أربعة تاتو وبحب التاتو وبخاف افتح في الموضوع ده لأحسن اعمل تاتو على جسمي كله ونفسي اعمل صورة الاسد".

4- أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أن لبنان تمر بمرحلة صعبة ومن الظلم أن تقارن بوضع مصر، قائلة: "لبنان فى مرحلة صعبة ومصر بلد تزدهر وتعلى في كل شيء اقتصاديا وكل شيء وبناء، ومينفعش نقارن ولكن وضع لبنان مختلف الان.

5-قالت نيكول سابا : “ مصر بقى فيها استقرار وأمان واصبحت صلبة اكثر ودولة لها ثقل، والمواطن يمشي في اي وقت بأمان، وفى دولة وقانون بمصر واحترام للدولة ودولة تقيلة ودي اهم شيء والرئيس السيسي ربنا يحفظه للمصريين” .

6- كشفت نيكول سابا  إنها لا تعلم سبب استبعادها من أستكمال باقى أجزاء مسلسل الهيبة ، مشيرة إلى أنها لا تريد الحديث في الموضوع مرة ثانية، إذا أنها سجلت موقفًا حينها وتحدثت أنها مضت على جزئين وليس جزءا واحدا بناء على اتفاقها مع شركة الإنتاج .

نيكول سابا احمد مكي القاهرة والناس قناة القاهرة والناس الفنانة نيكول سابا

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