قناة عبرية تكشف عن سلاحا فلسطينيا جديدا حقق انتصارا أمام إسرائيل

كشفت قناة عبرية النقاب، عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل.

ونشرت القناة العبرية الـ13، الجمعة، تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن الفلسطينيين استخدموا سلاحا جديدا سبب "تركيع وخضوع" إسرائيل أمامه.

وأكدت القناة أن الفلسطينيين حققوا انتصارا لم يسبق له مثيل، عقب رضوخ السلطات الإسرائيلية لمطالب الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش والإفراج عنه، وذلك بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة برد قاس في حال مقتله، خلال إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضحت القناة أن "معركة الوعي" هو السلاح الفلسطيني الجديد الذي فرضه الفلسطينيون على السلطات الإسرائيلية، أو سلاح الإضراب عن الطعام قد استخدم لإخضاع إسرائيل، مشيرة إلى أنه يمكن أن يسبب حرجا لإسرائيل، في الفترة المقبلة.

وبينت القناة أن هذا السلاح الجديد يأتي بعد الكشف عن هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من شهر سبتمبر الماضي.



وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد، الاربعاء، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير المقبل.

وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.