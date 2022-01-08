عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية تكشف عن سلاحا فلسطينيا جديدا حقق انتصارا أمام إسرائيل

قناة عبرية تكشف عن
قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من تركيع إسرائيل

كشفت قناة عبرية النقاب، عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل.

ونشرت القناة العبرية الـ13، الجمعة، تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن الفلسطينيين استخدموا سلاحا جديدا سبب "تركيع وخضوع" إسرائيل أمامه.

إسرائيل تُسمّم الحقول الزراعية في غزة وتدمر مساحات شاسعة بالأغوار

مليون إصابة كورونا في إسرائيل.. تقرير خطير يتوقع كارثة بتل ابيب

وأكدت القناة أن الفلسطينيين حققوا انتصارا لم يسبق له مثيل، عقب رضوخ السلطات الإسرائيلية لمطالب الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش والإفراج عنه، وذلك بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة برد قاس في حال مقتله، خلال إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضحت القناة أن "معركة الوعي" هو السلاح الفلسطيني الجديد الذي فرضه الفلسطينيون على السلطات الإسرائيلية، أو سلاح الإضراب عن الطعام قد استخدم لإخضاع إسرائيل، مشيرة إلى أنه يمكن أن يسبب حرجا لإسرائيل، في الفترة المقبلة.

وبينت القناة أن هذا السلاح الجديد يأتي بعد الكشف عن هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من شهر سبتمبر الماضي.


وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد، الاربعاء، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير المقبل.

وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات. 

إسرائيل تل أبيب فلسطين جديد سلاح

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف عوامل انتشار أوميكرون وأسباب تفشيه

حادث طريق طور سيناء أبورديس .. الصور الأولى من موقع التصادم

7 طرق سهلة تساعدك في الحفاظ على بطارية آيفون لفترة أطول

قناة عبرية تكشف عن سلاحا فلسطينيا جديدا حقق انتصارا أمام إسرائيل

أدعية النبي لجلب الرزق وكثرة المال

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

تضم السعودية والإمارات.. قطر تحدث قائمة الدول الحمراء

حادث طريق طور سيناء أبورديس .. الصور الأولى من موقع التصادم

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ