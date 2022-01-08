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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أقباط مصر في بلجيكا يحتفلون بعيد الميلاد المجيد.. تقرير تلفزيوني

أقباط المملكة البلجيكية
أقباط المملكة البلجيكية

عرض برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، تقريرا عن أقباط المملكة البلجيكية والذين احتفلوا بعيد الميلاد المجيد بصورة طبيعية، بعد السماح لـ200 شخص بالاحتفال.

وشارك السفير بدر عبد العاطي ، سفير مصر في بلجيكا، الأخوة الأقباط احتفالهم ، وبعث لهم برسالة تهنئة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم.

شارك عدد من الأحزاب والكيانات السياسية ونواب البرلمان، في احتفالات أعياد الميلاد ، ويأتي ذلك تأكيدا على أواصر المحبة وترسيخا للوحدة الوطنية التي تجمع هذا الشعب، تحت راية الأمن والاستقرار بعصر الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

البداية كانت مع مشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمصريين المسيحيين، وأكد على ضرورة بناء الجمهورية الجديدة .

 

وقال الرئيس السيسي إنه يحمل قدرا كبيرا من المحبة والتقدير لقداسة البابا وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة قائلا :" خلوا بالكم منه".

عيد الميلاد المجيد الكاتب الصحفي أحمد حمدي برنامج صباح البلد احتفالات أعياد الميلاد توك شو

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