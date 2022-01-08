التموين: استلام 200 ألف طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن

أعلن اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد نحو200 ألف طن قصب منذ بداية الموسم في 28 ديسمبر الماضي وحتى الآن.



وأشار إلى أنه يتم سداد مستحقات المزارعين مباشرة عن طريق البنوك (الزراعي- الأهلي- مصر) بعد 15 يوما من التوريد بقيمة 90% من أسعار القصب للمزارعين.



وأضاف في تصريحات له اليوم أننا نستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 8,5 مليون طن قصب متوقع الحصول منهم على 900 ألف طن سكر.

ونوه إلى أن مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن سنويا واستطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89%،فيما يتم حاليا استيراد نحو 600 الف طن،متوقعا زيادة الإنتاج المحلي مع بدء تشغيل مصنع القناة للسكر المقام بمحافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.



وفيما يتعلق بتصدير السكر قال البدوي انه تم التعاقد العام الحالي على تصدير 150 ألف طن سكر بالإضافة إلى انه يتم تصدير السكر البني إلى كينيا.