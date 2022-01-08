لإبعاد الخطورة عن الأندية الجماهيرية.. ميدو يوجه نصيحة للرابطة المحترفة

وجه أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، نصيحة لـ رابطة الاندية المحترفه برئاسة أحمد دياب بشأن تسويق الدوري المصري الممتاز في ظل مشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وجود ٣١ لاعبا من #الدوري_المصري في كأس الأمم الأفريقية موضوع مهم لتسويق المسابقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. يجب أن تستغل رابطة أندية الدوري الممتاز هذه النقطة لتسويق الدوري خارجيا بشكل جيد”.

وأضاف: “لو نجحت الرابطة في ذلك مع إعادة توزيع نسب البث بين الأندية فلا خطورة على الأندية الجماهيرية”.

بعثة المنتخب تتوجه اليوم إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية ب 26 لاعبًا

تغادر القاهرة في الحادية عشر صباح اليوم السبت بعثة المنتخب الوطني في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم الثلاثاء المقبل بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.



يرأس البعثة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويرافقها اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، و26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجاري الانتهاء من اجراءات استبداله لدى الاتحاد الأفريقي.

ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا حوالي الساعة الخامسة مساءً حيث تجرى لأعضائها مسحة طبية فور الوصول وتتوجه مباشرة إلى مقر اقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى، و يبدأ الفريق تدريباته هناك اعتبارًا من غد ، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة، لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

