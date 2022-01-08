لبنان.. تحذير شديد اللهجة من عودة شلل الأطفال إلى البلاد

أكدت مسؤولة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة اللبنانية رندا حمادة، أن ماراثون فايزر اليوم وغداً يستهدف الجميع لتعزيز عملية التطعيم والوصول إلى الناس بأسرع وقت ممكن.

وشددت في حديث إذاعي أن أعداد الإصابات التي تصدر يومياً لا تمثل حقيقة الأرقام، وهي غير واقعية فوضع معظم اللبنانيين الاقتصادي يمنعهم من قيام الـpcr، والمؤشّر الأساسي لتفاقم كورونا هو مؤشر أعداد الوفيات واسرّة العناية الفائقة.

ورفضت حمادة تأجيل عودة المدارس، مشيرة إلى أن المواطنين لا تلتزم المنازل إنما تزيد من الاختلاط.



وأوضحت أنه “هناك ضغطا كبيرا على مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في كل لبنان، ونحن تحت خطر عودة شلل الأطفال وندعو لعدم إهمال لقاحات الأطفال”.