تونس تجلي رعاياها من المغرب

وضعت الخطوط الجوية التونسية، مخططا لرحلات طيران استثنائية إلى المغرب لإجلاء التونسيين العالقين.



ووفقا لبيان الشركة فإن اول رحلة ستنطلق يوم 21 يناير الجاري ، وستعقبها رحلات أخرى حسب الحاجة.



يذكر أن مجموعة من التونسيين العالقين في المغرب ، قد طالبوا بتنظيم رحلات للعودة إلى تونس.



وكانت السلطات المغربية، قد اعلنت تمديد تعليق الرحلات الجوية من و إليها ،إلى 31 يناير الجاري بسبب تفشي متحور “أوميكرون”.



ويتوقع في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا وهيمن متحور اوميكرون أن تمدد السلطات المغربية، تعليق الرحلات الى ما بعد 31 يناير الجاري .

