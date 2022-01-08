عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

صدى البلد

ردت الفنانة إلهام شاهين، على ظهورها بدون حجاب أثناء صلاة جنازة مها أبو عوف، قائلة: “الفنانة الراحلة مها أبو عوف تعتبر زميلة عزيزة ولينا مع بعض عشرة وذكريات".

شاهد الفيديو:


وأضافت “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا مش بتابع السوشيال ميديا خالص الحقيقة ولو فيه حاجة عليا حد بيحكيلي، والجمهور ملوش دعوة بمين حضر ومين محضرش، ودي حاجة متخصهومش”.


وتابعت: “مفيش جنازة إلا أما بيبقي كم من الفنانين فظيع موجود، وامبارح كان فيه ناس موجودة معرفناش بعض من كتر ما هم كتير، ودنيا سمير غانم كانت موجودة وانا ماختدش بالي إلا من خلال الصور، واحنا مش رايحين نتصور”.


وأشارت: “كنت لابسة حجاب ولكن الطرحة وقعت وكانت متدلدلة على كتفي، واتزحلقت ومأخدتش بالي للحظة وبعد كدا لبستها ، واللي واقف ببيصور الناس وهي بتصلي دا تافه".

شاهد الفيديو:

موضوعات متعلقة

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

مات مسموما وليس في حادث.. مها أبو عوف تكشف سر مقتل زوجها عمر خورشيد

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات Mi 11 Ultra.. مميزات أيقونة الفلاجشيب من شاومي

هل يجوز لأهل المتوفى أن يؤدوا عنه ما فاته من صلوات؟.. الإفتاء تجيب

أسعار مواد البناء اليوم 8 يناير 2022

انطلاق معرض "أهلا أسوان" للسلع الغذائية بتخفيضات 30% قريبا

مدبولي: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى إنجاز تاريخي

رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ