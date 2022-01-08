تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

ردت الفنانة إلهام شاهين، على ظهورها بدون حجاب أثناء صلاة جنازة مها أبو عوف، قائلة: “الفنانة الراحلة مها أبو عوف تعتبر زميلة عزيزة ولينا مع بعض عشرة وذكريات".

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وأضافت “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا مش بتابع السوشيال ميديا خالص الحقيقة ولو فيه حاجة عليا حد بيحكيلي، والجمهور ملوش دعوة بمين حضر ومين محضرش، ودي حاجة متخصهومش”.



وتابعت: “مفيش جنازة إلا أما بيبقي كم من الفنانين فظيع موجود، وامبارح كان فيه ناس موجودة معرفناش بعض من كتر ما هم كتير، ودنيا سمير غانم كانت موجودة وانا ماختدش بالي إلا من خلال الصور، واحنا مش رايحين نتصور”.



وأشارت: “كنت لابسة حجاب ولكن الطرحة وقعت وكانت متدلدلة على كتفي، واتزحلقت ومأخدتش بالي للحظة وبعد كدا لبستها ، واللي واقف ببيصور الناس وهي بتصلي دا تافه".