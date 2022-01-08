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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبيرة: حجم التجارة الإلكترونية في مصر تعدى 100 مليار جنيه خلال 2021

صدى البلد

تعاظمت صناعة الخدمات التسويقية حول العالم خلال الآونة الأخيرة، وأصبح وجود كيانات متخصصة في هذا المجال أمرا لا بد منه، وذلك لدورها الرئيسي في قصص نجاح العديد من الكيانات العملاقة سواء على مستوى الشركات والمؤسسات أو الدول التي لجأت لشركات التسويق لمخاطبه العالم ولفت الأنظار، وهو ما جعل الإمارات "برند" عالميا للسياحة والترفية والتسوق، وباريس عاصمة للموضة، ومرسيدس وbmw شركات عابرة للجنسيات، يأتي هذا مع ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الخدمات خلال العقدين الأخيرين، وكان لشركات التسويق نصيب كبير ومتنامٍ من هذا الاهتمام.

من جانبها، ترى الدكتورة مي النحراوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال الأسبق، أن صناعة الخدمات التسويقية ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأصبحت بيوت الخبرة في هذا المجال ترسا رئيسيا في قاطرة التنمية.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال: 100 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية بمصر 2021

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ونوهت إلى أن الدولة المصرية اتجهت خلال السنوات الأخيرة للاستعانة بهذه الكيانات لدعم وتقوية الهوية المصرية والتسويق لها عالمياً، فكان للمؤتمرات والفاعليات مثل افتتاح طريق الكباش ونقل المميوات الملكية مردود مباشر على مؤشرات السياحة، فضلاً عن توعية المواطنين بحجم الجهود التي تقوم بها للنهوض بالاقتصاد المصري وتطوير البنية الأساسية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت “النحراوي” أن شركات التسويق ساهمت بشكل كبير في نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر لتتعدى الـ100 مليار جنيه خلال 2021، متوقعة أنه مع استمرار هذا الدور سيلامس هذا النوع من التجارة 1.2 تريليون دولار عالمياً بحلول 2025.

 

الامارات الإقتصاد المصرى التنمية الاقتصادية التجارة الإلكترونية المستوى الاقتصادي الشركات والمؤسسات

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