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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الأتربي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة جديدة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هدي الإتربي، في الصورة متدية جاكت جينز، تاركة خصلات شعرهامنسدلة علي كتفيها، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وتحدثت هدى الأتربي عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة الأخير، مشيرة إلى أنهابذلت كثيرا من الجهد والترتيب لإطلالاتها خلال فعاليات المهرجان ولم تكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمة بالظهور بشكل جيد.

وقالت هدى الأتربي، إنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشئون القانونية في أحد البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه.  

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