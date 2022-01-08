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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب ضيفة أسما إبراهيم في "حبر سري"

سمية الخشاب ضيفة
سمية الخشاب ضيفة اسما ابراهيم

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، النجمة سمية الخشاب في الحلقة المقبلة من برنامج (حبر سري) .

وتتحدث سمية الخشاب خلال الحلقة عن خلافها مع وفاء عامر بسبب ريم البارودي، كما تتحدث عن هجوم الناقد طارق الشناوي عليها .

وتتحدث سمية عن مشاركتها في أغاني المهرجانات وسر اختيارها لعمر كمال .

كما تكشف خلال الحلقة عن العديد من المفاجأت والكواليس.

الحلقة تعرض يومي الخميس والجمعة 13 و 14 يناير علي شاشة القاهرة والناس .

برنامج ( حبر سري ) يعرض علي شاشه القاهرة والناس كل خميس وجمعة 11 مساء وتقدمه اسما ابراهيم واستاضف عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم أصاله و هاني شاكر وأحمد السقا و نوال الزغبي و صابر الرباعي و فيفي عبده و أحمد فهمي و حسن الرداد.

 

مسلسل سمية الخشاب 

وشاركت الفنانة سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم".

وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

سمية سمية الخشاب أسما إبراهيم حبر سري برنامج الفنانة سمية الخشاب

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