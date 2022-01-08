رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد ومكان قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

وذكر الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي، أن قرعة المرحلة النهائية من تصفيات بطولة كأس العالم 2022، ستقام يوم 22 يناير الجاري، في مدينة دوالا الكاميرونية “على هامش بطولة أمم إفريقيا”.

مستويات المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من تصفيات بطولة كأس العالم.

المستوى الأول: السنغال - المغرب - تونس - الجزائر - نيجيريا

المستوى الثاني: مصر - الكاميرون - غانا - مالي - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما حدد الكاف 21 يناير الجاري، موعدا لإجراء قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويقام الدور التمهيدي من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بنظام خروج المغلوب، وتصل عدد المنتخبات المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات المكونة من 48 منتخبا.