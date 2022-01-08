أطفال أبو رقبة يختمون القرآن علي روح محمد العربي في المنوفية.. فيديو

في مشهد ليس جديدا علي أهالي قرية أبو رقبة بمركز أشمون في محافظة المنوفية نظم العشرات من أطفال القرية خاتمة قرآن علي روح الحاج محمد العربي نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي وشقيق المرحوم محمود العربي في مسجد العربي وذلك عقب تشييع الجثمان ودفن الراحل في مقابر الأسرة بالقرية حيث تجمع عشرات الأطفال وأسرهم ممن تلقوا حفظ القران الكريم في المؤسسة الخيرية التابعة لعائلة العربي.



وأدى العشرات من أهالي قرية أبو رقبة بمركز اشمون بمحافظة المنوفية صلاة الجنازة علي محمد العربي نائب رئيس مجلس الادارة ومؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي وشقيق المرحوم الحاج محمود العربي في مسجد العربي.

وتوافد العشرات من أهالي القرية للمشاركة في تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية، عقب شهور من تشييع جثمان شقيقه الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة العربي وشهبندر التجار.

وأكد أهالي القرية أن الحاج محمد العربي لا يختلف عن شقيقه محمود العربي في أعمال الخير حيث كان شريكا أساسيا مع شقيقه في الخير والعمل.

وسيقام العزاء مساء السبت في السرادق بجوار المعاهد الازهريه بأبورقبة لأهالي البلد وأجوارها ومساء الاثنين في السرادق المقام بمصانع العربي بقليوب.