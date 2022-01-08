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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. محافظ أسوان يتابع مشروع الهوية البصرية للؤلؤة النيل الساحرة

مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية على قدم وساق لتنفيذ مشروع الهوية البصرية من خلال اللوحات الفنية على الجداريات والأسوار وواجهات المباني والمنشآت الحكومية ، بالإضافة إلى وسائل المواصلات والمراكب الشراعية وغيرها من أجل إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة ، وقد رافقه الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية .

حيث تابع اللواء أشرف عطية ميدانياً قيام مجموعات الفنانين من معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالرسومات المقررة طبقاً لتصميمات الجامعة الألمانية والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى في الحفل الختامي بمدينة أسوان الجديدة في ختام أسبوع الصعيد ، كما شارك في تنفيذ الأعمال بعض النشء والأطفال بما يعكس تلاحم وفرحة المواطنين والأسر بمستوى ونوعية الأعمال الفنية الجاري تنفيذها .

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وأكد محافظ أسوان بأن التجاوب الكبير من المواطنين بالأعمال الفنية لمشروع الهوية البصرية يعكس التحضر والرقى الذى يتفرد به المواطن الأسوانى من أجل إضفاء اللمسة الجمالية للؤلؤة النيل الساحرة ، لافتاً إلى أن هناك جهوداً مبذولة بالتوازى من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبد الله في نفس الإتجاه حيث جارى تركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس ، وكذا الأماكن السياحية ، علاوة على قيام شرطة ومباحث المرور بالتعاون لتركيب اللوحات الفنية على الأتوبيسات والميكروباص والتاكس ضمن مشروع الهوية البصرية .

هذا وكانت قد أطلقت مدينة أبو سمبل السياحية برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة "هنجملها مع بعض"، بمشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع، ولاسيما الشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية، علاوة على شباب المدينة، استعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل في 22 /2/2022 .

صرح بذلك سيد سعدى رئيس المدينة الذى أوضح أن فعاليات المبادرة شملت أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والدهانات والتشجير، فضلاً عن أعمال التطوير والتجميل، لافتاً إلى أن المبادرة ستتم على مراحل لتشمل مختلف الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة أبو سمبل السياحية وذلك حتى مهرجان تعامد الشمس لإظهار الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الشمس العريقة. 

وفى نفس الإتجاه، قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بإستكمال أعمال التطوير والتجميل وتنفيذ النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، بجانب الشوارع الداخلية ، مع إضافة أعمال الإنارة بها لتحقيق الشكل الجمالى المطلوب .

مشروع الهوية البصرية بأسوان
مشروع الهوية البصرية بأسوان
مشروع الهوية البصرية بأسوان
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