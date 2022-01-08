الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بالاتجار بالبشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام اسسهما المتهم.

وقررت النيابة تحديد جلسة تحقيق لعدد من المسئولين والعاملين بالدار مسرح الواقعة وطلبت النيابة تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية حول الواقعة.

وقررت النيابة عرض عدد من الفتيات المجني عليهن على الطب الشرعي لإخضاعهن للكشف الطبي وبيان ما لحق بهن من اعتداءات وإصابات.

وأصدرت نيابة القاهرة الكلية قراراً بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

في سياق متصل نفَّذت لجنة وزارة التضامن الاجتماعي قرار الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بغلق دار الأيدي الأمينة للفتيات بلا مأوى بمحافظة بني سويف، بنشاطيها لإيواء “الفتيات والأطفال الأيتام وبلا مأوى” والتابعة لمؤسسة الأمين للتنمية الاجتماعية المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين.