قبل انطلاق أمم أفريقيا.. التونسي حنبعل المجبري يهزم فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعافي حنبعل المجبري لاعب نسور قرطاج من فيروس كورونا، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في في الكاميرون.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي:" بعد إجراء مسحة جديدة وجملة من الفحوصات الطبية تأكد تعافي حنبعل المجبري وسلامته الصحية وسافر اليوم إلى الكاميرون ليلتحق بزملائه في الكاميرون.. تونس تعيش".

يذكر أن حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الصاعد، خطف الأضواء مؤخرا، بتألقه مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا 2022 في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

مجموعات أمم إفريقيا 2022:



المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال - غينيا - زيمبابوي - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - الجابون - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: مصر - نيجيريا - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.