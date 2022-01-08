فضل أذكار المساء .. فوائد كثيرة لا تحصى إعرف بعضها

فضل أذكار المساء .. الذكر بصفة عامة يحيي القلوب من غفلتها وتجعل الملائكة رفيقة لصاحبها ، والذكر من العبادات التي تقوي علاقة العبد بالله عز وجل وتشعرك بالطمانينة ، والذكر يحصنك من الشيطان والحسد ومن كل غم وهم ، وفضل أذكار المساء كثير لا يعد ولا يحصى ، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمواظبة عليها .

فضل أذكار المساء

الإجارة في يومك هذا من الشيطان، فلن يضرّك شيء. الحفظ من كل شيء.

الذكر أحب العمال الى الله لأنه تعظيم لله وثناء عليه

الإكثار من الأذكار ينجي من النار يوم القيامة

الملائكة تحيط الذاكرين ومجالس الذكر بصفة عامة ، واحاطة الملائكة بأي شخص يعني ان الله يحيطك بالرحمة .

المواظبة على الذكر يعتبر تطبيق لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق لقول الله تعالى : فاذكروني أذكركم " .

كثرة الذكر تجعل القلب متعلق بالله دائما يجعل صاحبه يخشى فعل المعصية ويواظب على الخيرات .

أنّ الله قد وكّل لك ملائكه مسلّحين يحمونك من كلّ أذى تعلمه أو لا تعلمه. أنّ النبي صلى الله عليه وسلم زعيم بأن يأخذ يدك حتى يدخلك الجنه.

أنّ الله قد أعتقك من النار،و أنّك قد أدّيت شكر يومك وليلتك.

أنك استغفرت الله باستغفار لومتّ من يومك أو ليلتك دخلت الجنة.

أنك ذكرت الله بكلمات ملأن الميزان أجراً وفضلاً.

أنّه لن يأتي أحدٌ أفضل منك يوم القيامه إلا من زاد على تسبيحك وتهليلك عدداً وتفكراً.

أنّك تصدقت بما هو أفضل من مئه بُدنة، ومائة فرس يٌحملٌ عليها، ومائة رقبة معتقة، بكلمات معدودات .. فضلا من الله ونعمه.

أنّ شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ستدركك يوم القيامة.

كلّ هذه الفضائل وغيرها بوعدٍ من الله، ومن أوفى بعهده من الله والحمد لله ربّ العالمين.

فضل أذكار المساء

أذكار المساء

فضل أذكار المساء ، رغّب الله -سبحانه وتعالى- عباده بالإكثار من ذكره في جميع أحوالهم، وأخبرهم بما يترتّب على ذلك من الفضل العظيم، وهو ذكر الله لمن يذكره، فجعل جزاء ذكره بأن يذكر من ذكره



أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم .. اللّه لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ لّه ما في السّماوات وما في الأرض من ذا الّذي يشفع عنده إلاّ بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيءٍ مّن علمه إلاّ بما شاء وسع كرسيّه السّماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم. [آية الكرسى - البقرة 255]. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح.

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم.. آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون ۚ كلٌّ آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحدٍ من رسله ۚ وقالوا سمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربّنا وإليك المصير.. لا يكلّف اللّه نفسًا إلّا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا، ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. [البقرة 285 - 286] من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.

بسم الله الرّحمن الرّحيم .. قل هو اللّه أحدٌ، اللّه الصّمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لّه كفوًا أحدٌ، بسم الله الرّحمن الرّحيم.. قل أعوذ بربّ الفلق، من شرّ ما خلق، ومن شرّ غاسقٍ إذا وقب، ومن شرّ النّفّاثات في العقد، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، بسم الله الرّحمن الرّحيم.. قل أعوذ بربّ النّاس، ملك النّاس، إله النّاس، من شرّ الوسواس الخنّاس، الّذي يوسوس في صدور النّاس، من الجنّة و النّاس. من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شيء.

أذكار المساء



أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، ربّ أسألك خير ما في هذه اللّيلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شرّ ما في هذه اللّيلة وشرّ ما بعدها، ربّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذ بك من عذابٍ في النّار وعذابٍ في القبر. اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت، من قالها موقنا بها حين يمسى ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح.

رضيت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمّدٍ صلى الله عليه وسلم نبيّاً. من قالها حين يصبح وحين يمسى كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة.

اللّهمّ إنّي أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنّك أنت الله لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك. من قالها أعتقه الله من النار.

اللّهمّ ما أمسى بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر. من قالها حين يمسى أدى شكر يومه. حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم. من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة.

بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم. من قالها لم يضرّه من الله شيء. اللّهمّ بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبيّنا محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم، وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللّهمّ عافني في بدني، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت. اللّهمّ إنّي أعوذبك من الكفر، والفقر، وأعوذبك من عذاب القبر، لا إله إلاّ أنت.

اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي، اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ. أمسينا وأمسى الملك لله ربّ العالمين، اللّهمّ إنّي أسألك خير هذه اللّيلة فتحها ونصرّها، ونورها وبركتها، وهداها، وأعوذ بك من شرّ ما فيها وشرّ ما بعدها.

اللّهمّ عالم الغيب والشّهادة فاطر السّماوات والأرض ربّ كلّ شيءٍ ومليكه، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرّ الشّيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه إلى مسلم.

أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد. من صلّى على حين يصبح وحين يمسى أدركته شفاعتى يوم القيامة.

اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلاّ هو، الحيّ القيّوم، وأتوب إليه. يا ربّ، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك.

لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير، من قالها كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان.

اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، عليك توكّلت، وأنت ربّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم، أعلم أنّ اللّه على كلّ شيءٍ قديرٌ، وأنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ دابّةٍ أنت آخذٌ بناصيتها، إنّ ربّي على صراطٍ مستقيمٍ.

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أفضل وقت لأذكار المساء



اذكار المساء والصباح لها وقت محدد، بدليل التحديد الوارد في كثير من الأحاديث النبوية: «من قال حين يصبح، كذا وكذا، ومن قال حين يمسي كذا وكذا».

لكن العلماء اختلفوا في تحديد وقت اذكار المساء والصباح بداية ونهاية، فمن العلماء من يرى أن وقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، ومنهم من يقول إنه ينتهي بانتهاء الضحى لكن الوقت المختار للذكر هو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وأما اذكار المساء فمن العلماء من يرى أن وقت اذكار المساء يبتدأ من وقت العصر وينتهي وقت اذكار المساء بغروب الشمس، ومنهم من يرى أن وقت اذكار المساء يمتد إلى ثلث الليل، وذهب بعضهم إلى أن بداية اذكار المساء تكون بعد الغروب.

ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير، وأن يأتي بـ اذكار المساء من العصر إلى المغرب، فإن فاته في هذا الوقت اذكار المساء فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل، والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح، والعشي، وهو وقت العصر إلى المغرب.