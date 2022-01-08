بريطانيا.. 146 ألف إصابة و313 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 146 ألف و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و313 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الوضع الوبائي في بريطانيا، حيث بدأت بريطانيا في نشر قواتها العسكرية لمواجهة أزمة كورونا، بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات وتحقيقها أرقاما قياسية منذ بداية الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات البريطانية قامت بنشر 200 فرد من قواتها لمساعدة المستشفيات على التعامل مع المصابين وارتفاع عددهم.



وقامت الحكومة بإرسال ما يقارب من 40 طبيبا عسكريا، و160فردا من الخدمة العامة لسد فجوة غياب العاملين الصحيين المصابين.

ونشرت السلطات في بريطانيا، المزيد من عناصر قوات الجيش في العاصمة لندن لمساعدة قطاع الخدمات الصحية في التعامل مع فيروس كورونا.