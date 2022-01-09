الأكبر من نوعه في مصر .. مالا تعرفه عن فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد

يعتبر مشروع فوسفات أبو طرطور من المشاريع العملاقة بمحافظة الوادي الجديد، والذى جاءت فكرته عام ‏1971‏ وقدمه العالم المصري الكبير الدكتور رشدي سعيد‏، والهدف منه إستخراج معدن الفوسفات وبعض المعادن الأخري.

أكد المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بمنطقة أبو طرطور في الوادي الجديد، أن مشروع فوسفات ابو طرطور يعد أكبر منتج ومُصدر للفوسفات على مستوى مصر خلال عام 2020 وأن حجم المبيعات من الفوسفات شهد نمواً مقارنة بالعام السابق بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على كافة المستويات، حيث وصل إلى نحو 2.4 مليون طن بزيادة 9.2% عن العام الماضي، ويعكس ذلك أهمية المشروع كأكبر مورد رئيسي لمصانع الأسمدة في مصر.

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وأشار رئيس الشركة، إلى أن حجم صادرات شركة الفوسفات يمثل نحو 70% من الصادرات المصرية سنوياً من الفوسفات وهو ما يدعم تواجدها في السوق العالمي من أجل تعظيم الناتج القومي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

كما ذكر رئيس الشركة، أنه جرى توقيع العقد الخاص بمناقصة تركيب وتأهيل السيور الناقلة للخام حتى موقع مصنع حامض الفوسفوريك ، لينتهي برنامج تنفيذ المشروع بالتزامن مع الجدول الزمنى لتنفيذ المصنع.

وأشار إلى إقامة مشروع نزع الغبار من خام الفوسفات كمشروع تجريبي بطاقة استيعابية 30 ألف طن شهريا ليتوافق مع المواصفات القياسية للسوق الأوروبية والذي دخل الآن حيز التشغيل، وجار العمل على دراسات رفع معدلات الإنتاج من الخامات منزوعة الغبار لتصل إلى 700 ألف طن سنويًا.

يقول الجيولوجي حاتم أبو العلا، إن خام الفوسفات بالمنطقة يمتد من شرق مدينة الخارجة حتى منطقة غرب الواحات الداخلة. وأهم منطقة يظهر فيها خام الفوسفات هي منطقة أبو طرطور على مسافة 60 كم غرب الخارجة ؛ حيث يتراوح سمك الخام بين نصف متر و 13 متر والذي يقل شرقًا وغربًا . وقد قدرت احتياطيات الخام المؤكدة بحوالي 700 مليون طن ، في حين تصل احتياطات الخام المحتملة إلى حوالي 1000 مليون طن. وتبلغ نسبة خامس أكسيد الفوسفور 23 – 25 %.

ولفت إلى أنه تم نقل تبعية المشروع إلي وزارة البترول والثروة المعدنية عام ‏2004، وتم فصل المشروعات التكميلية عن المشروع وهي خط السكة الحديد وميناء سفاجا والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء،‏‏ وقد بلغت التكلفة بالفوائد نحو 6,2‏ مليار جنيه،‏ وبلغت التكلفة الرأسمالية للمشروع الصناعي والمنجم نحو ‏2550‏ مليون جنيه،‏ والفوائد نحو 2019‏ مليون جنيه‏.‏

وأوضح أن طبقة الفوسفات يوجد بها اليورانيوم بنسبة تصل إلى 75 جزء في المليون وأحيانا تتراوح النسبة بين 80 و 100 جزء في المليون . وتقدر الكميات بحوالي 21 ألف طن يمكن استخراجها من حامض الفوسفوريك الناتج من تصنيع 200 مليون طن من الفوسفات بنسبة متوسطة 60 جزء في المليون.

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كما توجد العناصر الأرضية بفوسفات أبو طرطور بنسبة عالية تتراوح بين 700 و 3100 جزء في المليون بمتوسط 2200 جزء في المليون. وتستخلص هذه العناصر من حامض الفوسفوريك ؛ حيث يحتوى الطن من الفوسفات على حوالي 1.7 كجم منها. وتستخدم العناصر الأرضية في استخلاص المعادن وتضاف لأنواع خاصة من الصلب تتطلبها صناعات التسليح أو المغناطيس الدائم وأنابيب مولدات النيوترونات وكابلات الضغط العالي وبلورات الليزر والألياف البصرية والموصلات فائقة القدرة والخزف والصيني والطابعات الإلكترونية والتليفزيون الملون وشاشات الرادار و أشعة إكس والترمومترات الإلكترونية.