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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فترة سداد 120 شهرا.. تفاصيل قرض السيارة من البنوك

قرض السيارة
قرض السيارة

تُقدم البنوك على توفير خدمات تمويل للأفراد بأنواع متعددة من شأنها تلبية احتياجاتهم المختلفة، كما تتنافس فيما بينها على تقديم برامج تمويل ذات فترات سداد أطول و أسهل لجذب المزيد من العملاء. 

و يعتبر قرض السيارة من أكثر أنواع التمويل التي يقبل عليها عملاء البنوك بمختلف فئاتهم، لذلك نجده بأشكال وشروط مختلفة لتناسب الجميع. 

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ويستعرض موقع "صدى البلد" مزايا وشروط قرض السيارة في3 بنوك (عودة- مصر- CIB) :-

بنك عودة

مزايا قرض السيارة من بنك عودة

أسعار فائدة تنافسية
تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة بـ 1.12 مليون جنيه 
وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات
 برامج سداد مختلفة تناسب كافة شرائح العملاء للمصريين والأجانب المقيمين
إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين
الحصول على القرض بأقل مستندات
قبول بطاقات ائتمان البنوك الأخرى باعتبارها اثبات الدخل
إجراءات سريعة وبسيطة


برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
فريق مبيعات محترف لخدمة العملاء في أي وقت
شبكة فروع كبرى تغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية.

المستندات المطلوبة

نموذج التقديم على قرض السيارة / المرابحة
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة
اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)
عرض سعر للسيارة من موزعين/وكلاء السيارات المعتمدين لدى البنك.

بنك CIB
مزايا قرض السيارة من بنك CIB

تمويل يصل إلى مليون جنيه، بدون مقدم. 
بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة. 
سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5%.
تمويل حتى 100% من قيمة السيارة. 
فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات. 
سهولة في إنهاء إجراءات ومستندات الترخيص. 
خدمة المساعدة لإصدار أو تجديد رخصة سيارتك مجاناً للعملاء المميزين. 
التأمين على الحياة طوال فترة السداد مهما طالت المدة.
إمكانية التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.

 

بنك مصر

يمنح قرض السيارة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي
الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.
الموظفين بموجب إثبات الدخل.
الموظفين بدون إثبات الدخل.
أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.
أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون اثبات الدخل.
أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسي
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.
بدون حد أقصى للقرض (بشروط محدده).
نسبة التمويل تصل إلى 100%.
مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون ) 
عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.
تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.
صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).
صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
مميزات اضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.
يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.
بدون تامين وحظر بيع على السيارة (بشروط محدده).
 

قرض السيارة البنوك اخبار مصر مال واعمال

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