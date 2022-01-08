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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الجارية لـ3.602 تريليون جنيه في سبتمبر 2021

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية لـ 3.602 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.54 تريليون جنيه في أغسطس 2021 ومقارنة بـ 3.5 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم أشباه النقود لـ 4.244 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 4.2 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 4.14 تريليون جنيه في يوليو 2021.

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ووصلت الودائع بالعملات الأجنبية لـ 148.301 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 144.9 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 155.981 مليار جنيه في يوليو 2021.


وبلغت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية بحسب التقرير لـ 494.44 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 499.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 501.4 مليار جنيه في يوليو 2021.
وسجلت الأصول المحلية لـ 5.4 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 5.33 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه في يوليو 2021.

 

الودائع غير الجارية بالعملة الاجنبية مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر

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