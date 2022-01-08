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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد .. غدا

البنك المركزي
البنك المركزي

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها علي مستوي الجمهورية؛ صباح غد الأحد؛ عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي.

 كان البنك المركزي قد أعلن عن تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي نظرا للاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد والمحدد في يوم 7 يناير 2022.

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ومنح البنك المركزي؛ البنوك 3 أيام إجازة رسمية تتضمن يومي الراحة الأسبوعية بخلاف يوم الاحتفال بالعيد.


ومع قدوم عيد الميلاد المجيد؛ قامت البنوك من خلال فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بتوفير أوراق البنكنوت بماكينات الصراف الآلي ATM، لتدبير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبنوك في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بالنسبة لعملاء الجهاز المصرفي و من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا لموظفي البنوك.

إجازة عيد الميلاد المجيد البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر البنوك

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