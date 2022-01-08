رافضو لقاحات كورونا يتظاهرون احتجاجا على تصريحات ماكرون.. شاهد

تظاهر مناهضون للقاحات المضادة لفيروس كورونا، في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا اليوم السبت تعبيرا عن رفضهم لتصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "سينغص حياة" من يرفضون اللقاحات، بالتشديد على حرياتهم المدنية.

ورد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة، التي سبق له أن استخدمها وهتفوا "سننغص عليك حياتك".

ومنذ أيام قال ماكرون إنه يريد أن يضيق الخناق على من لم يتلقوا اللقاحات ،وذلك بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم، ووصف الرئيس الفرنسي من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

وفي العاصمة باريس، رد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة التي سبق له أن استخدمها وهتفوا "سننغص عليك حياتك".

بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات"، في إشارة إلى مسعى ماكرون لاستصدار تشريع يلزم السكان بإبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم للسماح لهم بدخول أماكن مثل المقاهي والحانات والمتاحف.

وأظهرت لقطات مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى الساحات، كما تجمع المتظاهرون في مارسيليا ونانت ولو مان ومدن أخرى.

ويتهم المتظاهرون، ماكرون بخنق حرياتهم والتفرقة في المعاملة بين المواطنين، فيما يؤكد الرئيس الفرنسي أن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.

وقدرت وسائل إعلامية عدد المحتجين في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، بأكثر من 100 ألف متظاهر.