عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رافضو لقاحات كورونا يتظاهرون احتجاجا على تصريحات ماكرون.. شاهد

رافضو لقاحات كورونا
رافضو لقاحات كورونا يتظاهرون احتجاجا على تصريحات ماكرون

تظاهر مناهضون للقاحات المضادة لفيروس كورونا، في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا اليوم السبت تعبيرا عن رفضهم لتصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "سينغص حياة" من يرفضون اللقاحات، بالتشديد على حرياتهم المدنية.

 

ورد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة، التي سبق له أن استخدمها وهتفوا "سننغص عليك حياتك".

ومنذ أيام قال ماكرون إنه يريد أن يضيق الخناق على من لم يتلقوا اللقاحات ،وذلك بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم، ووصف الرئيس الفرنسي من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

 

وفي العاصمة باريس، رد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة التي سبق له أن استخدمها وهتفوا "سننغص عليك حياتك".

 

بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات"، في إشارة إلى مسعى ماكرون لاستصدار تشريع يلزم السكان بإبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم للسماح لهم بدخول أماكن مثل المقاهي والحانات والمتاحف.

وأظهرت لقطات مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى الساحات، كما تجمع المتظاهرون في مارسيليا ونانت ولو مان ومدن أخرى.

ويتهم المتظاهرون، ماكرون بخنق حرياتهم والتفرقة في المعاملة بين المواطنين، فيما يؤكد الرئيس الفرنسي أن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.

لفظ خارج.. ماكرون يرفض التراجع عن إساءته لغير الملقحين ضد كورونا

بالتضييق وإثارة الغضب.. ماكرون يكشف عن استراتيجيته لمكافحة كورونا في فرنسا

وقدرت وسائل إعلامية عدد المحتجين في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، بأكثر من 100 ألف متظاهر.

كورونا ماكرون فرنسا كورونا فرنسا باريس الرئيس الفرنسي

موضوعات متعلقة

خبر جيد.. فرنسا ترحب بعودة سفير الجزائر

لفظ خارج.. ماكرون يرفض التراجع عن إساءته لغير الملقحين ضد كورونا

ترشيحاتنا

أحمد يحيى: منتدى شباب العالم يناقش تأثير كورونا السلبي على الاقتصاد الدولي

مجرد عضلات .. مفيد فوزي : لا أسمع عمرو دياب |فيديو

أشرف زكي: بلاغات ضد كيانات وهمية تستخدم اسم نقابة المهن التمثيلية للربح"خاص"

التراجع مستمر.. برشلونة يتعادل مع غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني

التفاح والجزر.. أهم أطعمة تحمى من مرض السرطان

الجميع سافر بخير.. الدرندلي : لا إصابات جديدة بكورونا في المنتخب |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

فيديو

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ