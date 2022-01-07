عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لفظ خارج.. ماكرون يرفض التراجع عن إساءته لغير الملقحين ضد كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التراجع عن تصريح مثير للجدل، بدت فيه بوضوح نغمة تنمر ضد من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

 

وكان ماكرون قد قال قبل أيام إنه يريد أن "يعنف" من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكنه استخدم تعبيرًا دارجًا باللغة الفرنسية يُعد كلمة نابية كمرادف للتعنيف، واتهم من لم يتلقوا اللقاحات بالافتقار لروح المسئولية.

 

وأدلى ماكرون الثلاثاء الماضي بتصريحات لصحيفة "لوباريزيان" قال فيها: "أريد حقا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية". وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "غالبية المواطنين أي ما يقارب 90 بالمئة من السكان أيدوا حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 عدا قلة قليلة ترفض ذلك".

بالتضييق وإثارة الغضب.. ماكرون يكشف عن استراتيجيته لمكافحة كورونا في فرنسا

ماكرون يثير الغضب بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن غير الملقحين

وتساءل: "كيف يمكن تقليص عدد المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح؟ مجيبا "بتضييق الخناق أكثر عليهم. أنا ضد تضييق الخناق على الفرنسيين. بالعكس كل يوم أدافع عنهم عندما يعانون من مشاكل إدارية. أما بالنسبة لغير الملقحين، فرغبتي تضييق الخناق عليهم".

 

وأضاف ماكرون: "لن أضعهم في السجن، ولن أقوم بتلقيحهم بالقوة. وبالتالي يجب أن نقول لهم: اعتبارا من 15 يناير، لن تتمكنوا من الذهاب إلى مطعم، ولن تتمكنوا من تناول قهوة في مقهى، أو الذهاب إلى المسرح أو السينما".

 

واعترف ماكرون، في تصريحات جديدة اليوم، بأنه تحدث بلهجة "خشنة" تضايق الكثيرين، مؤكدًا أنه يتحمل المسئولية كاملة عن تصريحاته.

وأضاف ماكرون "عندما يصنع البعض من الحرية شعارًا فإنهم لا يعرضون حياة الآخرين للخطر فحسب، وإنما يقيدون حريات الآخرين أيضًا، وهذا ما لا يمكن أن أقبله".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يتحمّل أيضًا مسؤولية "استراتيجيته البسيطة: التلقيح، التلقيح، التلقيح" موضحًا أنها "حركة أوروبية بالكامل تفرض قيودًا على الأشخاص غير الملحقين".

وأردف "أقولها بكثير من الإرادة والقوة: علينا أن نفعل ذلك من أجل مجمل مواطنينا الذين يبذلون جهد تلقي اللقاح والذين يُصابون بسبب عدم مسؤولية البعض". وختم بالقول "كان من مسؤوليتي أن أدقّ ناقوس الخطر قليلًا، وهذا ما فعلته هذا الأسبوع، كي تتقدم الأمور بشكل أسرع".

وأثارت تصريحات ماكرون، التي تأتي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، جدلا واسعا داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في حين أرغمت رئيس الجلسة على تعليق أعمالها بسبب الفوضى التي أحدثتها. إلا أن النواب استأنفوا مناقشاتهم حول الشهادة الصحية في أجواء هادئة نوعا ما، بعد تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش ليل الاثنين الماضي.

 

كما تواصلت ردود الفعل من قبل زعماء بعض الأحزاب السياسية المعارضة على غرار مرشح حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) للانتخابات الرئاسية جان لوك ميلنشون الذي وصف تصريحات ماكرون بـ"الصادمة".

وقال ميلنشون في تغريده على حسابه على تويتر "هل يدرك الرئيس ما يقوله؟ تقول منظمة الصحة العالمية ’الإقناع بدلا من الإكراه‘ وهو ’المزيد من الإزعاج‘. صادم".

ماكرون كورونا اللقاحات تصريحات اخبار العالم

موضوعات متعلقة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

رئيس برلمانية المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: أحزاب المعارضة ليست شيطانية.. الحكومة ملزمة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية..حياة كريمة خطة ذكية وصلت ثمارها إلى المواطن..ومجلس الشيوخ قادر على العطاء

7 سنوات إنجازات غير مسبوقة لـ الرياضة في حكم الرئيس السيسي ..شاهد

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

قائد القوات الجوية : نمتلك أحدث الطائرات في العالم .. وقادرون على الوصول إلى أبعد مدى لتأمين المصالح المصرية

توفيق عبد الرازق يكتب: «مصر- السيسي» تجسد الشموخ‭ ‬المصرى

ماذا يترتب على الطلاق قبل الدخول؟.. 3 حقوق للمطلقة

دعاء لحفظ الجنين في الرحم.. سريع ومستجاب تعرف عليه

ترشيحاتنا

بسبب ارتفاع حالات الإصابات.. تسارع وتيرة إنتاج اختبارات كورونا في فرنسا.. فيديو

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح بوجوده في قائمة أفضل لاعب في العالم

شكري يتلقى اتصالا من نظيره الهندي للتهنئة بالعام الجديد وبحث مواصلة دعم العلاقات الثنائية

أخبار السيارات|مقارنة بين تويوتا بيلتا و إم جي 5 موديل 2022.. سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

الكاف : استخدام تقنية "الفار" في جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

بيان عاجل من الداخلية السعودية بعقوبات مشددة بعد تزايد إصابات كورونا

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

دقيقة و25 ثانية خربت بيتي.. كيف دمر فيديو الرقص حياة مُعلمة الدقهلية؟

أبو جبل بعد إصابته بفيروس كورونا: المصائب لا تأتي فرادى.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

دموع وأحزان في عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار

دقيقة و25 ثانية خربت بيتي.. كيف دمر فيديو الرقص حياة مُعلمة الدقهلية؟

20 صورة من حفل هيثم شاكر في شرم الشيخ

فيديو

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

فيديو جراف| لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ