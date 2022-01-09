انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في علوم عين شمس.. البوم

أعلن الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن ماراثون الامتحانات سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، 9 يناير وحتى 3 فبراير 2022.
وأشار إلى أنه تم تقسيم فترات الامتحانات إلى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار 3 ايام اسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث اى تزاحم او تكدس بين الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان.
ونوه بأن الكلية قللت اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطارالحرص على تطبيق قواعد مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021- 2022.
وأضاف عميد علوم عين شمس ان الكلية تحتوى على ما يناهز 5000 طالب وطالبة في ما يربو عن 30 برنامجا دراسيا مختلفا بالاضافة الى 4 برامج جديدة.
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة توفير بيئة مستقرة للطلاب للمذاكرة، أثناء فترة الامتحانات، وتوفير أعلى درجات الوقاية من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وحث الأبناء على تطبيقها بدقة منعاً لنشر الفيروس في لجان الامتحانات، والالتزام بمواعيد الامتحانات بالحضور قبل الوقت المحدد للامتحان وإحضار كامل الاحتياجات لمنع الاستعارة وتبادل المعدات .
وطالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، الطلبة بتقسيم موضوعات المادة إلى أجزاء مترابطة وتدوين الملاحظات خلال حضور المحاضرات وأثناء مذاكرة المادة، والتعرف على المحاور الرئيسية والنقاط المهمة أولاً لتتكون لديه صورة كلية للمادة واستخدام الخرائط الذهنية والتسميع الشفهي والتحريري لتثبيت المعلومة وتسهيل مراجعتها.
ووجه الطلبة بضرورة الفهم قبل أن يتجه الطالب إلى الحفظ والربط بين المعلومات الدراسية ببعضها، وكذلك يمكنه ربط الأفكار المجردة بالأشياء المحسوسة، مما يجعل استرجاع المعلومة أكثر يسراً وسهولة.
وحذر من السهر والإرهاق، واستخدام الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية خلال فترة الامتحانات؛ لأنها تزيد من تشتت الطالب وتصرفه عن المذاكرة.