انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في علوم عين شمس.. البوم

أعلن الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن ماراثون الامتحانات سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، 9 يناير وحتى 3 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه تم تقسيم فترات الامتحانات إلى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار 3 ايام اسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث اى تزاحم او تكدس بين الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان.

ونوه بأن الكلية قللت اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطارالحرص على تطبيق قواعد مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021- 2022.

وأضاف عميد علوم عين شمس ان الكلية تحتوى على ما يناهز 5000 طالب وطالبة في ما يربو عن 30 برنامجا دراسيا مختلفا بالاضافة الى 4 برامج جديدة.

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة توفير بيئة مستقرة للطلاب للمذاكرة، أثناء فترة الامتحانات، وتوفير أعلى درجات الوقاية من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وحث الأبناء على تطبيقها بدقة منعاً لنشر الفيروس في لجان الامتحانات، والالتزام بمواعيد الامتحانات بالحضور قبل الوقت المحدد للامتحان وإحضار كامل الاحتياجات لمنع الاستعارة وتبادل المعدات .

وطالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، الطلبة بتقسيم موضوعات المادة إلى أجزاء مترابطة وتدوين الملاحظات خلال حضور المحاضرات وأثناء مذاكرة المادة، والتعرف على المحاور الرئيسية والنقاط المهمة أولاً لتتكون لديه صورة كلية للمادة واستخدام الخرائط الذهنية والتسميع الشفهي والتحريري لتثبيت المعلومة وتسهيل مراجعتها.

ووجه الطلبة بضرورة الفهم قبل أن يتجه الطالب إلى الحفظ والربط بين المعلومات الدراسية ببعضها، وكذلك يمكنه ربط الأفكار المجردة بالأشياء المحسوسة، مما يجعل استرجاع المعلومة أكثر يسراً وسهولة.

وحذر من السهر والإرهاق، واستخدام الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية خلال فترة الامتحانات؛ لأنها تزيد من تشتت الطالب وتصرفه عن المذاكرة.