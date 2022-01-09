عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في علوم عين شمس.. البوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن ماراثون الامتحانات سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، 9 يناير وحتى 3 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه تم تقسيم فترات الامتحانات إلى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار 3 ايام اسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث اى تزاحم او تكدس بين الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان.

ونوه بأن الكلية قللت اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطارالحرص على تطبيق قواعد مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021- 2022.

txt

ظاهرة الملازم الجامعية .. اعتداء صارخ علي ملكية المؤلف.. خبراء التعليم : تؤدي لتخريج جيل غير مؤهل لسوق العمل

txt

الملازم تغزو الجامعات.. أستاذ جامعي: تخريج دفعات غير مؤهلة لسوق العمل

وأضاف عميد علوم عين شمس ان الكلية تحتوى على ما يناهز 5000 طالب وطالبة في ما يربو عن 30 برنامجا دراسيا مختلفا بالاضافة الى 4 برامج جديدة.

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة توفير بيئة مستقرة للطلاب للمذاكرة، أثناء فترة الامتحانات، وتوفير أعلى درجات الوقاية من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وحث الأبناء على تطبيقها بدقة منعاً لنشر الفيروس في لجان الامتحانات، والالتزام بمواعيد الامتحانات بالحضور قبل الوقت المحدد للامتحان وإحضار كامل الاحتياجات لمنع الاستعارة وتبادل المعدات .

وطالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، الطلبة بتقسيم موضوعات المادة إلى أجزاء مترابطة وتدوين الملاحظات خلال حضور المحاضرات وأثناء مذاكرة المادة، والتعرف على المحاور الرئيسية والنقاط المهمة أولاً لتتكون لديه صورة كلية للمادة واستخدام الخرائط الذهنية والتسميع الشفهي والتحريري لتثبيت المعلومة وتسهيل مراجعتها.

ووجه الطلبة بضرورة الفهم قبل أن يتجه الطالب إلى الحفظ والربط بين المعلومات الدراسية ببعضها، وكذلك يمكنه ربط الأفكار المجردة بالأشياء المحسوسة، مما يجعل استرجاع المعلومة أكثر يسراً وسهولة.

وحذر من السهر والإرهاق، واستخدام الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية خلال فترة الامتحانات؛ لأنها تزيد من تشتت الطالب وتصرفه عن المذاكرة.

كلية العلوم جامعة عين شمس الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

دعاء نزول المطر للأطفال .. كلمات مأثورة في السنة النبوية

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

دعاء للميت بالرحمة .. أدعية وأذكار رددها في المقابر أو في الصلاة

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ