اقتصاد عمان|نمو إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية 4%

أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (نوفمبر 2020م - نوفمبر 2021م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 4%، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 1.8 % ليصل إلى 19.1 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021م.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 5.2 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدّل 21.6 بالمائة بنهاية نوفمبر 2021م.

وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 20.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني، في حين سجّلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدّل 25.8 بالمائة أي ما يقارب من 803 ملايين ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021م.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 21.0 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021م.

وضمن إجمالي الودائع، سجّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة لتبلغ حوالي 4.7 مليار ريال عُماني، أما ودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

بينما سجّلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.8 بالمائة لتصل إلى 14.6 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2021م لتشكّل ما نسبته 69.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.