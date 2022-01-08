سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلبنان يسجل 30250 ليرة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء فى لبنان، مساء اليوم السبت، 30250 ليرة لبنانية للشراء، و30300 ليرة لبنانية للبيع، مقابل الدولار الواحد، وفق ليبانون فايلز.

وبسق أن أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنه "إثر قيام بعض من المحتجين في منطقة عرمون مساء اليوم باقتحام محطة التحويل الرئيسية في عرمون، غير آبهين بتعريض سلامتهم الشخصية وسلامة العاملين في المحطة للخطر، وبالعبث بمحتوياتها وبإجراء مناورات كهربائية داخلها، قاموا بقطع محول الربط 150-220 ك.ف، وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون".

وأوضحت أن ذلك أدى إلى نشوء اضطربات على الشبكة الكهربائية وأثر سلبا على ثباتها واستقرارها، الأمر الذي تسبب بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوفرة عنها وصولا للانقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان: "في ظل الظروف الحالية الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة، تكرر المؤسسة مناشدتها إلى جميع السلطات والقوى الأمنية بضرورة حماية جميع منشآت المؤسسة من أي اعتداءات أخرى واستعادة السيطرة على محطات التحويل الخارجة عن سيطرتها لا سيما محطة عرمون الرئيسية".