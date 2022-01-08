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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أعراض جديدة لمتحور أوميكرون تظهر على الأطفال.. تعرف عليها

طفل مريض
طفل مريض

حدد العلماء الأمريكيون أعراضا جديدة لمتحور أوميكرون لدى الأطفال أقل من سن الخامسة، بهدف تشجيع الآباء على ملاحظتها فور ظهورها على الابناء.

 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” حذر الأطباء الأمريكيون الآباء من سرعة العرض على الطبيب عند إصابة الأطفال أقل من الخامسة بسعال مستمر ذو صوت مرتفع، لأنها قد تكون من أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون.

 

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وفقًا للدكتور بادي كريش ، خبير الأمراض المعدية للأطفال في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل ، إن بعض مرضى كوفيد-19 في الفئة العمرية الأصغر يصابون بسعال يمكن التعرف عليه من خلال صوت يشبه النباح.

وتابع كريش لشبكة إن بي سي الإخبارية إن هذا يحدث لأن " المجاري الهوائية للأطفال الصغار ضيقة للغاية بحيث تؤدي إلى التهاب، وقال: “إن أفضل طريقة لحماية الأطفال الصغار ، الذين لم يكونوا مؤهلين بعد للحصول على اللقاحات ، هي التواجد مع الحاصلين على اللقاح فقط”.

ومن ضمن الأعراض أيضا ما يعرف باسم “الخانوق” وهي عدوى تصيب الحبال الصوتية والقصبة الهوائية والشعب الهوائية ، هو مرض معروف ويمكن علاجه بسهولة ، لذلك ينصح الأطباء الآباء بعدم الذعر.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمي إدواردز ، خبيرة الأمراض المعدية للأطفال في مستشفيات جامعة رينبو للأطفال ومستشفى الأطفال في كليفلاند ، في حين أن سعال الخناق قد يكون مخيفًا عند سماعه، إلا أنه لا يعني بالضرورة وجود أي مشاكل في الرئتين.

وأضافت : “ العلاج الرئيسي هو إبقاء الشعب الهوائية العلوية مفتوحة  حتى يُعالج الالتهاب، ويمكن أن يحدث الخناق بسبب عدد من الفيروسات وعادة ما يصيب الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاث سنوات ، وتحدث معظم الحالات عند الأطفال بعمر عام واحد. معظم حالات الخناق خفيفة ويمكن علاجها في المنزل ، وعادة ما تتحسن الأعراض في غضون 48 ساعة”.

منذ بداية الوباء ، تم تشخيص ما يقرب من 7.9 مليون طفل أمريكي بفيروس كوفيد ، وفقًا لبيانات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وبشكل عام ، يكون فيروس كورونا عند الأطفال أقل قوة من البالغين.

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