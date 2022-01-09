تعرف على موعد الحلقة الاخيرة من مسىسل بيمبو

كشفت منصة "شاهد VIP" عن موعد عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "بيمبو" عبر صفحتهم الىسمية على فيسبوك



وكتبوا": إعلان هام 11 يناير.. الحلقة الأخيرة من بيمبو من أعمال شاهد الأصلية".

وشاركت الفنانة رزان المغربي صور من كواليس مسلسل “بيمبو"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



وظهرت رزان المغربي بصحبه الفنان أحمد مالك، من كواليس تصوير مسلسل “بيمبو”، مع بعض أفراد طاقم العمل.

وعلقت رزان المغربي علي الصور، كاتبة: “كواليس تصوير مسلسل بيمبو على شاهد، صور وأوقات بتعقد مع احلى ناس”.



وتمكن مسلسل بيمبو من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip، بعد طرحه بعدة أسابيع.



واحتل مسلسل بيمبو الأول في من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.



ويعد مسلسل بيمبو عدد من الأعمال داخل قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة ومنها مسلسل قواعد الطلاق الـ 45 من بطولة انجى المقدم ومسلسل ستات بيت المعادى بطولة كنده علوش ومسلسل الزيارة لدينا الشربيني ، ومسلسل الحفرة.



مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.



العمل من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وتدور قصة مسلسل بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.