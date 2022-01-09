من الجولة الأولى إلى النهائي.. جدول مباريات أمم إفريقيا بتوقيت مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في القارة السمراء وهو انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا اللقب الأغلى والأهم بالقارة السمراء في نسخته الـ 33 وتستضيف البطولة الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى6 فبراير 2022 .

كأس الأمم الإفريقية هي بطولة ينتظرها جميع متابعي الكرة حول العالم، نظرا للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها العديد من النجوم الأفارقة الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية.

ويضم الاتحاد الإفريقي في عضويته 54 اتحاد محلي، وتحمل قائمة الشرف 14 منتخبا فقط تمكنوا من الفوز باللقب خلال 32 نسخة.

ويستعرض "صدي البلد" جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية ومواعيدها من الجولة والأولي وحتي المباراة النهائية.



جدول مباريات أمم إفريقيا

الجولة الأولى

الأحد 9 يناير

الكاميرون – بوركينا فاسو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

إثيوبيا – الرأس الأخضر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الاثنين 10 يناير

السنغال – زيمبابوي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

غينيا – ملاوي الساعة السادسة بتوقيت مصر

المغرب – غانا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

جزر القمر – الغابون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر -سيراليون 3 عصرا بتوقيت مصر

نيجيريا – مصر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

السودان – غينيا بيساو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 12 يناير

تونس – مالي 3 عصرا بتوقيت مصر

موريتانيا - غامبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غينيا الاستوائية – ساحل العاج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الجولة الثانية

الخميس 13 يناير

الكاميرون - إثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الرأس الأخضر - بوركينا فاسو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الجمعة 14يناير

السنغال – غينيا 3 عصرا بتوقيت مصر

ملاوي - زيمبابوي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

المغرب – جزر القمر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الغابون - غانا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

السبت 15يناير

نيجيريا - السودان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غينيا بيساو - مصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأحد 16 يناير

غامبيا – مالي 3 عصرا بتوقيت مصر

تونس - موريتانيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

ساحل العاج - سيراليون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الجزائر – غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الجولة الثالثة

الاثنين 17 يناير

الرأس الأخضر - الكاميرون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

بوركينا فاسو- إثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 18 يناير

زيمبابوي - غينيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

ملاوي - السنغال الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الغابون - المغرب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

غانا – جزر القمر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 19 يناير

مصر - السودان الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

غينيا بيساو - نيجيريا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الخميس 20 يناير

سيراليون – غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

ساحل العاج - الجزائر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غامبيا - تونس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

مالي – موريتانيا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

ثمن النهائي

الأحد 23 يناير

(المباراة 1) ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثالثة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 2) أول المجموعة الرابعة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الاثنين 24 يناير

(المباراة 3) أول المجموعة الأولى ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 4) ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 25 يناير

(المباراة 5) أول المجموعة الثانية ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 6) أول المجموعة الثالثة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 26 يناير

(المباراة 8) أول المجموعة السادسة ضد ثاني المجموعة الخامسة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 7) أول المجموعة الخامسة ضد ثاني المجموعة الرابعة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

ربع النهائي

السبت 29 يناير

(المباراة أ) الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 2 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

(المباراة ب) الفائز من المباراة 4 ضد الفائز من المباراة 3 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الأحد 30 يناير

(المباراة ج) الفائز من المباراة 7 ضد الفائز من المباراة 6 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة د) الفائز من المباراة 5 ضد الفائز من المباراة 8 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

نصف النهائي

الأربعاء 2 فبراير

الفائز من المباراة أ ضد الفائز من المباراة د الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الخميس 3 فبراير

الفائز من المباراة ب ضد الفائز من المباراة ج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

المرحلة النهائية

الأحد 6 فبراير

مباراة تحديد المركز الثالث الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

المباراة النهائية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

