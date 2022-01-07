أمم إفريقيا .. تونس تتأهل بلا هزيمة.. 19 مشاركة ولقب وحيد.. ومواجهات سهلة بالمجموعة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير2022.

وستشهد أمم إفريقيا مشاركة العديد من كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم، على غرار الفرعون المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وسط توقعات بمنافسة مشتعلة على اللقب ومحاولة من منتخبات القارة السمراء لاقتناص التاج الأفريقي من العرب، بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة في آخر نسخة عام 2019 بالقاهرة لتشتعل المنافسة بين نجوم العرب وعلي رأسهم صلاح ومحرز.

وحصدت المنتخبات العربية لقب أمم أفريقيا 12 مرة طوال تاريخها من بينها 7 ألقاب من نصيب مصر، بجانب لقبين للجزائر وتتويج وحيد للمغرب وتونس والسودان، بينما غادر اللقب الأفريقي أحضان العرب في 20 نسخة.

وتلمع بعض الأسلحة المميزة في صفوف المنتخبات العربية من أجل اقتناص اللقب القاري ونستعرض لكم خلال السطور التالية منتخب تونس:

منتخب تونس والمنافسة علي الكان

يعد المنتخب التونسى إسما كبيرا له تاريخ على المستوى العربى والإفريقى .. ورغم عدم قدرته على تحقيق الألقاب بشكل كبير ومتواصل إلا أنه شئنا أم أبينا يظل دائما إسما قويا فى عالم القارة السمراء ومرشحا للوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة بقوة على اللقب فى كل دورة.



فى نسخة الكاميرون هذه المرة تعد أسهم نسور قرطاج عالية فى الذهاب بعيدا فى البطولة خاصة فى ظل جودة الفريق المتاح حاليا المضججة بالأسماء الكبيرة التى تجمع بين الخبرة والشباب متسلحا بقدرات المسكانى ومعلول ودراجر والمثلوثى وحنبعل وغيرهم من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية.



ويقع المنتخب التونسى هذه الدورة ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات جامبيا ومالى وموريتانيا وعلى الورق تعد المجموعة سهلة للتوانسة فى التأهل للدور المقبل وتصدر المجموعة وبنسبة كبيرة لن تكون هناك صعوبة فى أى مباراة باستثناء مواجهة مالى الفريق الأقوى فى المجموعة مع تونس بالمجموعة ولكن الكفة تميل ايضا للنسور.



وكان قد نجح الفريق فى التأهل إلى الكان على مدار تاريخه 19 مرة وهذه هى المرة العشرين وجاءت المشاركات السابقة في النهائيات في نسخ : 1962 و1963 و1965 و1978 و1982 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و 2019

ورغم كل هذه المشاركات إلا أن نسور قرطاج استطاعت التحليق فوق منصات التتويج مرة واحدة فقط فى نسخة 2004 التى استضافتها تونس .. ولم تقدم تونس بعد ذلك أى شئ ملموس او منافسة حقيقية حتى عام 20109 فى النسخة التى استضافتها مصر حيث نجح المنتخب التونسى فى احتلال المركز الرابع عقب الخسارة من نيجيريا وتعد هذه هى أفضل نتيجة حققها الفريق بعد انجاز 2004.. ويبحث نجوم المنتخب العربى فى استعادة البريق من جديد وتأكيد تطوره فى السنوات الأخيرة خاصة أن أندية تونس هى الأخرى لها باع طويل فى البطولات الإفريقية مما يعنى وجود تونس على الساحة بقوة.



ويدعم الشعب التونسى لاعبيه وكله أمل وأماني بالمنافسة بقوة ومن يعرف فقد يذهب لأقصى مكان ويعود بالكأس الغالية.



ربما تشيرالاحصائيات إلى أن منتخب تونس هذه الفترة يستدعى التركيز ووضعه فى حسبة المنافسة فالمنتخب نجح فى التأهل للبطولة بلا هزيمة فى مشوار التصفيات وتأهل لجولة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وفى أخر اختبار وصل لنهائى البطولة العربية وخسر بصعوبة فى اللحظات الأخيرة أمام الجزائر.

قائمة الكان

ضم المنتخب التونسي قائمة من 28 لاعبا استعدادا لمنافسات الكان ، جاءت على النحو التالى :

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان وعلي الجمل.

خط الدفاع: ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، حمزة المثلوثي، أمين بن حميدة، علي معلول وعلي العابدي.

في الوسط والهجوم: محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوهان توزجار، سيف الدين الخاوي، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بالعربي.



مشوار التأهل

لعب المنتخب التونسى ضمن المجموعة العاشرة فى التصفيات رفقة منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وحقق انجازا كبيرا ليس فقط بالتأهل إلى النهائيات بالكاميرون ولكن تأهله جاء دون التعرض لأى هزيمة خلال مشواره حيث حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا.

ففى 15 نوفمبر 2019 بدأ مشواره بفوز عريض على ليبيا برباعية مقابل هدف ثم الفوز خارج الديار على غينيا بهدف نظيف وفى الجولة الثالثة تغلب على تنزانيا بتونس فى 11 نوفمبر 2020 بهدف دون رد .. وجاء التعادل الوحيد فى مشوار التصفيات فى الجولة الرابعة أمام تنزانيا فى دار السلام فى المباراة التى انتهت بنتيجة 1/1 .. وفى الجولة الخامسة حقق نسور قرطاج أكبر فوز فى تاريخ لقاءات تونس وليبيا حيث سحق نظيره الليبى بخماسية مقابل هدفين .. وفى الجولة الأخيرة فاز على غينيا الاستوائية 2/ 1 فى 28 مارس 2021.

نسور قرطاج المتألقة



اختار منذر الكبير المدير الفنى لتونس أفضل لاعبى المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية ويتوسم الكثير من التوانسة فى العديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق .. رغم أن الكورونا ضربت العديد من اللاعبين فى صفوف المنتخب لكن يتوقع أن تكون قائمة المنتخب جاهزة بالقوة الضاربة كاملة، ويأتى فى مقدمتهم يوسف المساكنى كابتن ومهاجم المنتخب ومعشوق الجماهير التونسية ، يلعب حاليا فى العربى القطرى ودائما ما يكون له تأثير واضح على أداء الفريق .. ثم يأتى نجم الأهلى المصرى على معلول ضمن قائمة اللاعبين المؤثرين فى المنتخب حيث يؤدى دورا هجوميا كبيرا من الجهة اليسرى ويشكل فارقا فى مستوى المنتخب بالإضافة إلى دوره الدفاعى المتميز أصلا..ومن أسلحة تونس أيضا مهاجم الزمالك المصرى سيف الدين الجزيرى الذى يظهر بشكل مميز للغاية فى الفترة الأخيرة وقادر على هز الشباك باستمرار وكان قد نجح فى احتلال صدارة هدافي تونس وبطولة العرب فى النسخة الأخيرة.. وأخيرا يأتى الموهبة الشابة أحد نجوم مستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزى حنبعل الذى قدم أوراق اعتماده للجمهور التونسى وكل متابعيه خلال بطولة العرب الأخيرة وظهر بشكل مبهر للغاية على للاعب فى مثل عمره حيث يمتلك مهارات فنية عالية وبلا شك سيكون له تأثير كبير مع النسور فى الكان.